BnF, site F. Mitterrand, Paris : grand auditorium

À l’occasion de l’exposition de la BnF Tolkien, voyage en Terre du Milieu, du 21 octobre 2019 au 16 février 2020, des spécialistes et un descendant de J.R.R. Tolkien reviennent sur la genèse et la postérité de son œuvre protéiforme et inachevée.



La conférence de Christine Laferrière, angliciste, spécialiste du Moyen Âge et du vieil anglais, traductrice, porte sur « Traduire Tolkien hors du Seigneur des Anneaux : poésie et textes rares ».

Attention, cette séance initialement prévue le 5 décembre 2019 est reportée au 8 janvier 2020.

La passion de Christine Laferrière pour la littérature médiévale anglaise la destinait à participer à cette grande aventure qu’a été la traduction du corpus tolkienien. Et elle s’est plus particulièrement attelée à l’œuvre poétique du maître. Il s’agissait de rendre la musique et la saveur de cette langue, nourrie de vieil anglais. Sa prouesse est d’avoir su marier des objectifs souvent contradictoires, l’exigence, la fidélité à l’original et l’accessibilité.