BnF, site F. Mitterrand, Paris : grand auditorium

À l’occasion de l’exposition de la BnF Tolkien, voyage en Terre du Milieu, du 21 octobre 2019 au 16 février 2020, des spécialistes et un descendant de J.R.R. Tolkien reviennent sur la genèse et la postérité de son œuvre protéiforme et inachevée. Cette séance est consacrée à « Tolkien, père et fils », par Leo Carruthers, professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne en études médiévales anglaises.



Les recherches de Leo Carruthers portent sur les rapports entre religion et société dans les îles britanniques. Auteur de

L’ Anglais médiéval (Brepols, 1996), il a publié plusieurs livres et articles sur la littérature médiévale anglaise, depuis Beowulf jusqu’à la fiction moderne inspirée de cette époque ; il a dirigé Tolkien et le Moyen Âge (CNRS Éditions, 2007).

Auteur de Tolkien et la religion. Comme une lampe invisible (PUPS 2016).

Cette conférence portera sur les liens qui unissent J.R.R. et Christopher Tolkien.