BnF, site F. Mitterrand, Paris : grand auditorium

À l’occasion de l’exposition « Tolkien, voyage en Terre du Milieu », des spécialistes reviennent sur la genèse et la postérité de l’œuvre protéiforme et inachevée de J.R.R. Tolkien. La conférence inaugurale du cycle donne carte blanche à Adam Tolkien, petit-fils de l’auteur.

En présence d’Adam Tolkien, petit-fils de J.R.R. Tolkien, et de Vincent Ferré, commissaire de l’exposition.

Adam Tolkien a traduit en français les deux premiers volumes de la série Histoire de la Terre du Milieu (The Book of Lost Tales, 1983-1984) sous le titre Le Livre des Contes Perdus (paru en 1995 et 1998 chez Christian Bourgois en deux volumes), ainsi que les Peintures et aquarelles de J. R. R. Tolkien (1994). Depuis 2003, il joue, avec son père Christopher, un rôle décisif pour les lecteurs français en encourageant le travail de l’équipe de traducteurs dirigée par Vincent Ferré.



Pour écouter l'enregistrement audio de la conférence : cliquer ici