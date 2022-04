Adresse : Salle du Conseil de la Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE

Centre de Recherche sur les Poétiques du XIXe (CRP19)

Séminaire de recherche : « Poésie et Pensée »



La prochaine séance du séminaire de recherche Poésie et pensée se déroulera le Jeudi 14 avril 2022 de 14h à 16h en salle du Conseil de la Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle (4 rue des irlandais, 75005)

Nous accueillerons Aurélie Foglia (Sorbonne Nouvelle), qui proposera une conférence sur le sujet suivant : « Penser de tous ses sens ».



Ce titre en appelle à reconsidérer les rapports entre corporéité et intellection dans le poème, qui se présente fondamentalement comme un dispositif expérimental à vivre. Il en résulte une revalorisation de la matière, qu’elle soit celle des choses ou de la langue. Comment cogite la poésie ? Elle n’aurait aucun intérêt si elle était purement ornementale : au contraire, elle provoque à chaque fois quelque chose de profond. En reconfigurant différemment les sens (sensoriels) et les sens (significations), elle repose à sa façon la grande question ontologique, mais pour se faire démarche vers.





Descriptif et programme complet du séminaire :

http://www.crp19.org/seminaires/doctorat.1/saminaire-poasie-et-pensae.11.html





Responsables

Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes),

Henri Scepi (CRP19, Sorbonne nouvelle)

Andrea Schellino (Université Rome III)

et Anton Hureaux (CRP19, Sorbonne-Nouvelle)