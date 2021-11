Le geste hystérique autour de 1900

Formules de pathos à la Salpêtrière, chez Arthur Schnitzler et Trude Fleischmann

Du corps souffrant au corps s’émancipant, de l’observation et de la narration de la souffrance à la mise en scène d’un mouvement libératoire : cet ouvrage montre, par le biais de la formule de pathos d’Aby Warburg et grâce à une analyse diachronique, européenne et transdisciplinaire, comment textes et images ont été les supports d’une réappropriation des gestes hystériques par les femmes entre la fin du xixe siècle et le début des années 1920.

Si l’hystérie de la Salpêtrière et l’œuvre d’Arthur Schnitzler sont bien connues, aucune étude n’a encore été consacrée dans l’espace francophone à la photographe viennoise Trude Fleischmann, tombée dans l’oubli depuis sa mort en 1990.

Aurélie Cachera

ATER à l’université de Rouen Normandie. Docteure en études germaniques de la Sorbonne Nouvelle. Psychologue clinicienne et psychanalyste diplômée de l’université de Paris. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon.

Sommaire (texte)

Remerciements

Introduction

Les gestes hystériques comme « valeurs expressives préexistantes » :l’Iconographie photographique de la salpêtrièreet les débuts de la psychanalyse freudienne

Les gestes hystériques dans l’Iconographie photographique de la Salpêtrière : plasticité et maîtrise

Les gestes plastiques

2. Les gestes maîtrisés

3. Les gestes hystériques à la Salpêtrière : des symptômes viables ?

Les gestes hystériques dans les premiers écrits de Freud : symptômes corporels et psychiques

Le passage de Charcot à Freud : la disparition des gestes ?

2. Le symptôme freudien : le geste psychique devient audible

3. La narration des cas d’hystérie : comment raconter les gestes ? Les gestes hystériques dans trois nouvelles d’Arthur Schnitzler

Matérialité et intensité visuelle des gestes hystériques dans les nouvelles : formule de pathos et survivances

Survivances de la Salpêtrière

2. Survivances freudiennes et écriture schnitzlerienne

3. Formule de pathos : la question de l’Hysterica

Remise en mouvement par les gestes hystériques : polarité entre hystérie et mélancolie

L’ère des fantômes

2.Frau Berta Garlanet le statut de mère

3. Frau Beate et son fils : un deuil impossible

4. Mademoiselle Else : trouble dans le genre Les gestes hystériques comme formule de pathos dans les photographies de Trude Fleischmann

Contexte historique et éléments biographiques

Les femmes et la photographie à Vienne pendant l’entre-deux-guerres

2. Trude Fleischmann : état de la recherche

3. Contagion, imitation, danse : enjeux des gestes hystériques

4. Les gestes hystériques à Vienne pendant l’entre-deux-guerres : Claire Bauroff, danse moderne etNeue Frau

5. Les gestes de l’infirmière et de la danseuse

Les gestes hystériques : charnière entre objectivité et subjectivité

Les gestes, vecteurs d’histoires

2. Augustine et Claire Bauroff : gestes publics, gestes dynamiques

3. La photographie révélatrice d’un geste émancipateur

4. Geneviève et Claire Bauroff : enfermement et dévoilement

Remise en question de la binarité de genre

Suzanne et Claire Bauroff : gestes genrés, gestes troublés

2. Gestes hystériques, gestes performatifs?

Conclusion

Bibliographie sélective

Table des illustrations