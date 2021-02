En ligne

26 février 2021 : Circulation des croyances, circulation des objets

Des cartes géographiques aux récits d’imagination : comment a-t-on représenté le monde ?

09h00: Introduction

09h15: Denis Renevey (UNIL),

Compilation and the Making of the Other in The Travels of Sir John Mandeville

09h45: Sebastian Sobecki (Université de Groningen),

How to Write a Literary History of Travel for the Global Middle Ages?

10h45: Chiara Croci (UNIL),

Un coursier d’images pour Paulin de Nola ? Notes sur la circulation d’idées artistiques dans l’Antiquité tardive

11h45: Marion Uhlig (Université de Fribourg),

Mandeville au Tibet, ou les limites de la relativité cultu(r)elle

13h30: Discussion animée par les étudiant.e.s

*

Atelier à distance : lien Zoom sur demande

Contact: helene.cordier@unil.ch