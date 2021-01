Astérion, n°23/2020: "Matériaux du spinozisme"

ENS éditions, EAN13 : 9791036203053.

https://www.openedition.org/78

Spinoza cite peu ses prédécesseurs, mais la critique s'est attachée à montrer l’insertion de la pensée et de l’écriture spinozistes dans différentes traditions. Ce dossier analyse donc comment Spinoza remanie et réécrit ce qu’il trouve devant lui. Autrement dit, il s’agit de comprendre comment, pour lui, ces « héritages » sont en fait des matériaux à retravailler : comment le système spinoziste traite-t-il les questions du suicide, de l’expérience historique, de la toute-puissance divine et de la finitude humaine ? Ainsi, le problème du suicide oblige à penser la destruction de soi-même dans une philosophie qui analyse l’individu à partir d’un conatus qui paraît exclure toute possibilité de contradiction interne. De même, la réflexion politique de Spinoza, comme celle de Hobbes, s’appuie sur des exemples empruntés aux historiens latins, ce qui implique la constitution de modèles historiques. La toute-puissance divine est pensée par l’infléchissement de la catégorie de causalité, qui permet de donner un autre sens à l’infini et aux rapports entre essence divine et lois de la nature. La réflexion sur la finitude fonde une pensée de l’existence sur un contenu issu de l’expérience humaine la plus commune – ce qui permet de comprendre la signification de l’attention portée par Spinoza aux récits religieux : elle renvoie non seulement aux nécessités de la controverse sur l’Écriture, mais aussi au fait que ces récits alimentent sa méditation sur les formes de vie.

Sommaire

Dossier

Introduction [Texte intégral]

Pierre-François Moreau

Introduction

Suicide, conatus et conflictualité chez Spinoza [Texte intégral]

Eunju Kim

Suicide, conatus and conflictuality in Spinoza

Hobbes et Spinoza lecteurs de Tacite : histoire et politique [Texte intégral]

Marta Libertà De Bastiani

Hobbes and Spinoza as readers of Tacitus: history and politics

Spinoza et le Dieu qui peut tout [Texte intégral]

Alain Gervais Ndoba

Spinoza and the Almighty God

Le bien de l’homme chez Spinoza : vers un existentialisme positif[Texte intégral]

Ursula Renz

The human good in Spinoza: towards a positive existentialism

Varia

Historicisme et lutte de classes chez José Carlos Mariátegui [Texte intégral]

Jean-Ganesh Leblanc

Historicism and class struggle in the works of José Carlos Mariátegui

L’héritage conservateur du néolibéralisme [Texte intégral]

Martin Beddeleem et Nathanaël Colin-Jaeger

The conservative legacy of neoliberalism