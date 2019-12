Centre d'études supérieures de la Renaissance, Tours

Assemblée générale 2019 & ateliers du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes »

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale 2019 du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (CESR, Tours) qui se tiendra le Vendredi 24 janvier 2020, de 9 h 30 à 12 h 30, au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, Salle Rapin.

Au cours de l’année 2019, les mises en ligne des ouvrages numérisés dans le cadre du projet partenarial « Bibliothèques humanistes ligériennes » se sont intensifiées mettant à l’honneur les fonds anciens des bibliothèques du Mans, d’Angers et de La Flèche, tandis que la troisième campagne de numérisation se tenait en parallèle à la Bibliothèque municipale d’Angers. Plusieurs publications significatives ont également ponctué l’année, telles que les éditions numériques du Cymbalum mundi et tout fraichement le Manuscrit du 5e livre de Pantagruel, parallèlement à la clôture des mises en ligne des chapitres de l’édition sonore des Essais 1595 de Montaigne. De plus, l’indexation des Bibliotheques françoises se poursuit incluant la gestion de la bibliographie.

Outre l’enrichissement des corpus numériques, l’équipe du programme BVH s’est étoffée en 2019 de nouveaux collaborateurs scientifiques qui permettront de conforter la dynamique des recherches à mener, tant sur l’architecture informatique de sa bibliothèque que sur les corpus de documents patrimoniaux de la Renaissance. De fait, sont désormais engagés plusieurs chantiers liés à l'évolution de l’infrastructure qui permet d’héberger, de consulter et d’interroger les sources en ligne sur les BVH, ainsi que ses bases de données. Tout cela nécessite une concertation avec l’ensemble des partenaires en raison des perspectives sous-jacentes pour la diffusion, le partage et la réutilisation des données produites en collaboration avec les bibliothèques détentrices des fonds, d’autant qu’une majorité possède dorénavant leur propre bibliothèque numérique.

Cette assemblée générale sera adossée cette année à trois ateliers que nous souhaitons collaboratifs et ouverts aux discussions. Deux premiers ateliers, dès le jeudi 23 janvier à 14 h, seront consacrés consécutivement à deux outils dont le déploiement est envisagé, HEURIST puis TAINACAN, pour la gestion, la saisie et la diffusion des données. Consécutif à l’assemblée générale, le troisième atelier se tiendra le 24 janvier à 14 h 30 : il vise à discuter des perspectives liées à la mise en place des standards IIIF pour l’échange et la diffusion des images numérisées, entre recherche et bibliothèques.

Programme & ordre du jour

Jeudi 23 janvier 2020

Ateliers

Salle Néricault-Destouches

14 h | Atelier : HEURIST & le projet Bibliotheques françoises

HEURIST est un système de base de données en ligne et open-source développé par Ian Johnson et actuellement implémenté par Huma-Num. Il permet la création de bases de données complexes très simplement et sans connaissances informatiques particulières. Il est envisagé pour la gestion de la bibliographie du projet Bibliotheques françoises (bibfr.bvh.univ-tours.fr). Avec Guillaume Porte (Université de Strasbourg, ARCHE)

15 h 30 Pause – salle polyvalente

15 h 50 | Atelier : TAINACAN et le corpus BVH-Fac-similés

Tainacan est une plateforme (plugin pour WordPress) dédiée à la gestion et à la publication de collections numériques. Cet atelier permettra d’entrevoir les possibilités offertes par ce nouvel outil et particulièrement pour la gestion en ligne du corpus des fac-similés des BVH. Avec Jorge Fins (MSH Val de Loire, Atelier numérique)

17 h 30 Clôture de l’atelier

Vendredi 24 janvier 2020

Salle Rapin

Assemblée Générale BVH 2019

9 h Accueil café – salle polyvalente

9 h 30 | Bilan & perspectives du programme de recherche BVH

Gouvernance & financements

Présentation des nouveaux membres de l’équipe

Coopération ; réseaux de recherche ; nouveaux projets

Architecture de la bibliothèque numérique

Avancement de la production : Fac-similés, Epistemon

Publications, communications, valorisation & formation

11 h | Projets de recherche : en cours et à venir

Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France : papier et informatisés

Ministère de la Culture, CESR. Publication 2019 du CRI XIX, Franche-Comté ; poursuites.

Ministère de la Culture, CESR. Publication 2019 du CRI XIX, Franche-Comté ; poursuites. Epistemon & Corpus d’auteurs : Rabelais, Montaigne

Avancement et poursuites

Avancement et poursuites Projet « Bibliothèques Humanistes ligériennes » (BHLi, Biblissima)

Le Mans, Angers, La Flèche. Mises en ligne des numérisations ; clôture de la troisième campagne de numérisation.

Le Mans, Angers, La Flèche. Mises en ligne des numérisations ; clôture de la troisième campagne de numérisation. Projet « Bibliotheques françoises »

Nouveautés & poursuite de l’indexation.

Nouveautés & poursuite de l’indexation. Projet « Bibliothèque de Raymond Marcel » (CollEx-Persée)

Avec la Bibliothèque municipale de Tours. Campagne de numérisation 2020.

Avec la Bibliothèque municipale de Tours. Campagne de numérisation 2020. Projet « Le livre illustré à Lyon au XVIesiècle »

Projet partenarial Biblissima 2018, ENSSIB.

12 h 10 Discussions

12 h 30 Clôture de l’assemblée générale

Atelier : Entre recherche & bibliothèques, vers de nouvelles perspectives de partenariats & d’échanges avec les standards IIIF

14 h 30 Présentations d’initiatives pour la mise en œuvre du partage des numérisations avec les standards IIIF

Cet atelier vise à discuter des perspectives liées à la mise en place des standards IIIF (International Image Interoperability Framework) pour l’échange et la diffusion des images numérisées, entre recherche et bibliothèques. D’ores et déjà en cours de mise en place avec l’Equipex Biblissima, il apparaît indispensable d’échanger avec l’ensemble des bibliothèques partenaires chez lesquelles les BVH ont numérisé depuis 2002, afin d’appréhender les éventuels obstacles et envisager les évolutions possibles en lien direct avec les politiques des établissements pour la diffusion et le partage des images. Nous bénéficierons à cette occasion des retours d’expériences : du côté des bibliothèques, de la Médiathèque de Poitiers, et du côté de la recherche, de la BVMM de l’IRHT, ainsi que du portail Biblissima qui intègre désormais de très nombreuses collections de bibliothèques.

Avec la participation de : Florent Palluault (Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers), Gilles Kagan & Cyril Masset (IRHT, Pôle numérique, Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux), Régis Robineau (EPHE-PSL, Biblissima, Campus Condorcet).

Discussions & échanges avec la salle

16 h 30 Clôture de la journée – Café, salle polyvalente

