Adresse : Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Tours, France

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale 2021 du programme de recherche « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » (CESR, Tours) qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021, de 10 h à 17 h, au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, en salle Rapin.

Cette assemblée générale annuelle, malheureusement annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, sera d’autant plus importante que 2021 s’avère être une année charnière sur bien des plans. Outre la clôture de l’EquipEx Biblissima après huit années de travaux et de collaborations fructueuses, la poursuite des activités s’organise dans le cadre de l’EquipEx Biblissima+ dont les BVH restent parties prenantes pour l’étude et la valorisation du Patrimoine Écrit de la Renaissance. À ce titre, une cinquantaine de documents issus du fonds ancien de la bibliothèque municipale de Tours ont été numérisés et mis en ligne (projet « Bibliothèque de Raymond Marcel », BiRayMa, CollEx-Persée) ; en parallèle, les mises en ligne des fonds du Mans et d’Angers (projet « Bibliothèques humanistes ligériennes », BHLi, Biblissima) se poursuivent, ainsi que la numérisation d’exemplaires exceptionnels tel le Térence annoté par Montaigne (collection privée). Le corpus Epistemon s’enrichit de dix éditions en TEI de textes d’auteurs de référence, tels que Boccace, Calvin, Commynes, Des Périers, Du Bellay, Fauchet, Platon. De plus, l’indexation des Bibliotheques françoises se poursuit avec de nouvelles fonctionnalités pour l’analyse.

Outre l’accroissement des corpus numériques, l’équipe d’ingénieurs du programme BVH s’est étoffée en 2021 pour appuyer la refonte globale de l’architecture informatique de sa bibliothèque. Cela passe notamment par l’établissement d’un modèle de données aussi complexe qu’exigeant au vu de la diversité des sources patrimoniales décrites, exploitées et diffusées dans un contexte toujours attentif à la science ouverte et au partage des communs. Ces principes, qui ont présidé au programme BVH depuis sa création en 2003, se traduiront bientôt par la mise en place de nouveaux protocoles d’échanges, tel que IIIF pour l’interopérabilité des images.

Inscriptions & contact



Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions (du fait du nombre limité de places dans la salle, ainsi que des consignes sanitaires en vigueur), nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre participation avant le 13 décembre 2021, par le biais du formulaire d’inscription suivant.

Selon l’évolution des consignes sanitaires, un accès en visio-conférence sera éventuellement proposé aux participants inscrits.

Programme & ordre du jour



9 h 30 | Accueil, café – Cour intérieure du CESR



Assemblée générale 2021



10 h | Bilan & perspectives du programme de recherche BVH

Coopération ; réseaux de recherche & culturels ; projets de recherche clôturés, en cours, à venir (Biblissima/Biblissima+, CollEx, ANR…)

Publications & communications scientifiques, valorisation, formation

Catalogues régionaux des Incunables des bibliothèques publiques de France



10 h 50 | Avancement de la production & évènements

Présentation d’une sélection de numérisations | Corpus Fac-similés

Présentation d’une sélection d’éditions textuelles intégrales | Corpus Epistemon



11 h 30 | Architecture de la bibliothèque numérique

Refonte de l’infrastructure BVH : méthodologie, calendrier

Description de documents anciens & modèle de données BVH

Déploiement d’outils (migrations de données, protocole IIIF)



12 h 10 | Discussions avec l’assemblée

12 h 30 | Clôture de la matinée



Présentations de projets & publications 2021



14 h 30 | « Les Bibliotheques françoises » de La Croix du Maine et de Du Verdier (BibFr) – Nouveautés de la base de données & poursuite de l’indexation. Toshinori Uetani (CESR), Guillaume Porte (ARCHE), Flora Poupinot (CESR)



15 h | Scripta Manent (ScriMa) – Une nouvelle base de données : les relations sociales par les textes poétiques et leur diffusion imprimée (1530-1560). Claire Sicard (CESR).



15 h 20 | Rabelais – Les documents de Berne et l’almanach d’Alessandria. Marie-Luce Demonet (CESR)



15 h 30 | Pause



15 h 45 | Projet « Bibliothèque de Raymond Marcel » (CollEx-Persée). Rémi Jimenes (CESR), Régis Rech (Bibliothèque municipale de Tours)



16 h 15 | L’exemplaire de Térence annoté par Montaigne & autres avancées dans l’étude de sa « librairie ». Alain Legros (CESR)



16 h 40 | Discussions avec l’assemblée

17 h 00 | Clôture de la journée

> Télécharger l’invitation (PDF)

> Télécharger le programme (PDF)

> Télécharger l’affiche (PDF)