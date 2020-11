Artis Natura, vol. 2 « La nature humaine/Faune et flore »

Highwind Press, 2020.

EAN13 : 9781999544102 — 77 p. — 29,99$CAD.

https://highwindpress.ca/products/artis-natura-volume-2

Table des matières

N°1 « La nature humaine »

Avec les contributions de Vincent Lecomte, Nessrine Naccach, Kim Fahner, Sara Buekens, Misako Takahashi, Kelly Hornung, Alexandre Melay, Annick Perrot-Bishop, Marion Le Torrivellec et Élodie Gontier.

N°2 « Faune et flore »

Avec les contributions de Dawid Juraszek et Bijou Zhou, Amandine Davre, Aoife Reilly, Rommel Chrisden Rollan Samarita, Alexandre Melay, Jessica Bell Rizzolo, Ioana Alexandrescu, Marc Aguie, Michelle Deines, Laetitia Bischoff et Jennie Meyer.

Entretiens avec Kim Fahner et Alexandre Melay

***

Artis Natura est une publication périodique bilingue qui pose un regard critique sur le monde qui nous entoure. Ce projet met en lien les domaines académiques et artistique afin de proposer un recueil de perspectives sur les divers résidents, lieux et phénomènes qui peuplent notre habitat commun.

Artis Natura est une plateforme bilingue (français et anglais), et les contributions dans les deux langues sont acceptées. Les réflexions sont publiées au fur et à mesure de leur soumission. Toute contribution doit être envoyée à l’adresse artisnaturacontact@gmail.com, accompagnée d’une courte bio(biblio)graphie et d’une image de profil. Les soumissions doivent respecter le protocole de rédaction de la plateforme.

Vous pouvez visiter la plateforme Artis Natura à l’adresse suivante : www.artisnatura.com

Le comité éditorial de la plateforme Artis Natura