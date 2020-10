Montréal (online)

Arrêts sur images / Breaking the Visual Flows

Journée d'étude

Œuvres hypermédiatiques, photoreportages alternatifs, bandes dessinées documentaires, insertion d’images fixes dans les journaux télévisés, production de mèmes photographiques, publication de livres d’artistes, nombreux sont les réemplois à des fins documentaires, testimoniales ou simplement ludiques d’images photographiques issues du Web. Que traduisent ces tentatives de ralentissement et stabilisation des flux visuels? L’ordonnancement, la mise en récit ou l’iconisation inhérente à ces pratiques a-t-elle pour fonction de redonner une singularité aux images? Est-ce que ces «arrêts sur images» ne créent pas un antagonisme entre la dynamique des flux et la thésaurisation archivistique? Cette journée d’étude tentera quelques réponses à ces relectures de l’image fixe.

Hypermedia works, alternative photo-reportage, documentary comics, insertion of still images in television news, production of photographic memes, publication of artists' books, there are many reuses for documentary, testimonial or simply playful purposes of photographic images from the web. What do these attempts to slow down and stabilize visual flows entail? Does the sequencing, narrativization or iconization inherent to these practices give back a uniqueness to the image? Don’t these "freeze frames" create an antagonism between the dynamics of flows and archival hoarding? This seminar will attempt some answers to these reinterpretations of the still image.

Programme

06.10 Fluidifier les images / Image Flows

Président/Chair Vincent Lavoie (UQAM)

Greice Schneider (Université du Québec à Montréal/Universidade Federal de Sergipe)

Slowing Down the Flow: Remediation of Photographic Archives in Documentary Comics Corentin Lahouste (Université Catholique de Louvain)

Par ricochets et contrepoints. Désobstruction et éploiement des images dans En regardant le sang des bêtes (2017) de Muriel Pic Benjamim Picado (Universidade Federal Fluminense)

The Flux and the Focus: Narrative and Visual Agencies of Photographic Series in Le Photographe (2003-2006) de Emmanuel Guibert et Didier Lefèvre Elizabeth "Biz" Nijdam (University of British Columbia)

Destabilizing Static Images: Photographic Sequentiality and Carlos Spottorno and Guillermo Abril’s Graphic Journalism

07.10 Archives et preuves visuelles / Archives and Visual Evidence

Président/Chair Greice Schneider (UQAM/UFS)

Jamie Jelinski (McGill University)

‘Nature de l'évènement’: Photographic Evidence, Freedom of Information, and Montreal Metro Graffiti Suzanne Beth (Université de Montréal / McGill University)

Fovea centralis (2014) de Philippe Rouy: opacité et fragmentation d’une archive catastrophique Laurence Butet-Roch (York University) and Deanna Del Vecchio (University of Toronto)

Elaborated Images as a Method for Agitating Archival Flows

09.10 Fixations / Fixations

Président/Chair Joanne Lalonde (UQAM)