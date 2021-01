Ariane Viktoria Fichtl

La Radicalisation de l’idéal républicain. Modèles antiques et la Révolution française

Paris, Classiques Garnier, coll. L'Europe des Lumières, 2021

EAN : 9782406103837 — 476 p. — 49 €

Portant attention aux modèles de morale politique des auteurs anciens et modernes, cette étude examine l’évolution des conceptions révolutionnaires correspondant à la culture politique du républicanisme classique, partagée et contestée par les membres de l’élite intellectuelle française du XVIIIe siècle.

Table des matières…

INTRODUCTION

Modèles de l'homme public et morale laïque des anciens 9



PREMIÉRE PARTIE

DEUX TRADITIONS

DU RÉPUBLICANISME CLASSIQUE



LA TRADITION NÉO-ROMAINE ET LA TRADITION NÉO-STOÏQUE





LES ORIGINES DE LA LACONOPHILIE,

LA PROBLÉMATIQUE DE LA LOI AGRAIRE

ET LE RÉPUBLICANISME CLASSIQUE AU SIÉCLE DES LUMIÉRES ... 23

L'ÉTUDE DES AUTEURS ROMAINS

DANS LA FRANCE PRÉRÉVOLUTIONNAIRE

Une recherche des rapports entre les lois et les moeurs 47



DEUXIÉME PARTIE

MODÈLES ANTIQUES DE L'HOMME PUBLIC

ARISTIDE ET CICÉRON





L'IDÉAL DU MAGISTRAT VERTUEUX SI

LE MODÉLE CICÉRONIEN

Du droit d'accuser au tribunat populaire 95

LE MODÉLE ARISTIDIEN

La hantise de l'idolâtrie et le débat sur l'ostracisme 119



TROISIÉME PARTIE

LES LEÇONS POLITIQUES DE L'HISTOIRE ROMAINE







RÉPUBLIQUE ET EMPIRE

Modèles positifs et modèles négatifs 137

L'EXEMPLE DES DEUX BRUTUS

ET LA PRÉÉMINENCE DE iINTÉRÊT PUBLIC 155

PAVER LE CHEMIN DU MILITANTISME RÉVOLUTIONNAIRE 167



QUATRIÉME PARTIE : ANCIENS US. MODERNES

DEUX MODÈLES DE CONSTITUTION OPPOSÉS





L'AUSTÉRITÉ SPARTIATE EN CONTRE-IMAGE

DE LA MODÉRATION ATHÉNIENNE 189

LE MODÉLE DE L'ATHÉNES DÉMOCRATE

ET LA CRITIQUE «INDULGENTE » 2O3



CINQUIÉME PARTIE : LE SALUT PUBLIC



LA POLITIQUE D'EXCEPTION, OU I: EXCEPTION POLITIQUE





LE PRINCIPE DE LA NÉCESSITÉ POLITIQUE ET LA POLITIQUE RÉVOLUTIONNAIRE DE L'AN II 221

L'ARÉNE DES NOUVEAUX CICÉRON CONTRE LES CATILINA MODERNES 235

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER

L(es) histoires) de la conspiration de l'étranger 253

ROBESPIERRE, MODERNE DÉMOSTHÉNE

OU MODERNE PISISTRATE 261



CONCLUSION

Envisager la république idéale 271



DICTIONNAIRE DES RÉFÉRENCES ANTIQUES

UTILISÉES DANS LES DÉBATS PARLEMENTAIRES



PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE aô3

BIBLIOGRAPHIE 451

INDEX DES AUTEURS CITÉS 469