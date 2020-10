Argumentation et Analyse du discours, n° 25/2020

Discours sociaux et régimes de rationalité

Sous la direction de Ruth Amossy et Roselyne Koren

Ruth Amossy et Roselyne Koren

Introduction : Y a-t-il des régimes de rationalité alternatifs ?

Alban Bouvier

Modes de pensée, modes de croyances et modes d’argumentation. Un point de vue d’épistémologie sociale rationaliste

Modes of Thought, Modes of Belief and Modes of Argumentation. A Rationalist Viewpoint in Social Epistemology

Olivier Turbide et Thomas Maxwell

Les régimes de rationalité en environnement à travers le prisme des valeurs

Rationality at Stake: Performing Values in an Environmental Controversy

Christopher W. Tindale

La raison interculturelle et les conditions préliminaires de l’argumentation

Intercultural Reason and the Preliminary Conditions of Argumentation

Emmanuelle Danblon

Régimes de rationalité, post-vérité et conspirationnisme : a-t-on perdu le goût du vrai ?

Regimes of rationality, post-truth and conspiracy: have we lost the taste of truth?

Ju Shi’er, Liu Wen et Chen Zhixi

L’argumentation sur la titulature impériale dans la dynastie Ming au prisme de la « Théorie généralisée de l’argumentation »

A Study of the Argumentation about the Imperial Title Issue in Ming Dynasty from the Perspective of Generalized Argumentation Theory

Baruch Schwarz

Argumentation et rationalité dans l’étude de textes talmudiques : les interactions dyadiques dans les Yeshivas

Argumentation and Rationality in the Study of Talmudic Texts

Marc Angenot

Les raisonnements contrefactuels dans l’histoire

The Counterfactual Reasoning in History

VARIA

Albin Wagener

Internet contre Greta Thunberg : une étude discursive et argumentative

The Internet vs Greta Thunberg: a discursive and argumentative study

Steve Oswald

Pragmatique cognitive, argumentation et perlocution

Cognitive pragmatics, argumentation and perlocution

Comptes rendus

Roselyne Koren

Guy Achard-Bayle, Maximilien Guérin, Georges Kleiber et Marina Kruylyschin (éds). 2018. Les sciences du langage et la question de l’interprétation (aujourd’hui) (Limoges : Lambert-Lucas)

Enzo D’Armenio

Dondero, Maria Giulia. 2020. Les langages de l’image. De la peinture aux Big Visual Data (Paris : Hermann)

Ruth Amossy

Guylaine Martel, 2018. Incarner la politique. La construction de l’image médiatique des femmes et des hommes politiques au Québec (Laval : PUL).