Argumentation & Analyse du Discours

26 | 2021 :

Autorité et Web 2.0 : approches discursives

Sous la direction de Stefano Vicari

Sommaire

· Stefano Vicari

Introduction : Autorité et Web 2.0

Introduction: Authority and Web 2.0

· Chiara Molinari et Geneviève Bernard Barbeau

La polémique autour de bonjour/hi sur le web : vers la déconstruction du discours d’autorité

The online polemic surrounding bonjour/hi: towards the deconstruction of the discourse of authority

· Laetitia Gern

Quand Emmanuel Macron veut réparer le lien entre l’Eglise et l’Etat. La question de l’autorité dans les commentaires YouTube

When Emmanuel Macron wants to repair the link between Church and State. The question of authority in YouTube comments

· Keren Sadoun-Kerber

Les avatars de l’autorité sur Twitter : l’exemple des usagers face à l’Allocution de Nouvel An du Président Macron

Authority and Twitter: Users facing President Macron’s New Year’s Eve Message

· Stefano Vicari

Polémique de la vape et discours d’autorité entre influenceurs et discours institutionnels sur le WEB 2.0

Vaping controversy and authority discourse between influencers and institutional discourse on the WEB 2.0

· Francesco Attruia

L’autorité des jeunes influenceurs du Web dans le genre de l’« unboxing » : un cas d’étude français/italien

The authority of young Web influencers in the genre of “unboxing”: a French/Italian case study

· Juliette Charbonneaux et Karine Berthelot-Guiet

Entre déjà-dit et jamais-dit. Cancers rares et quêtes d’autorité numérique

Between “already and never-said”. Rare cancers and digital quest for authority

VARIA

· Thi Thanh Phuong Nguyen-Pochan

La polémique autour des « délits de la pensée » dans le contexte de l’autoritarisme vietnamien : un processus de démocratisation ?

The controversy on “crimes of thought” in the context of Vietnamese authoritarianism: a process of democratization?

· Annelise Ly

Redéfinir le dirigeant d’entreprise : le retravail de l’ethos collectif dans le discours de remise de diplômes de Faber

Redefining the business leader: the reworking of the collective ethos in Faber’s commencement speech

· Marieke Stein

La fabrique du consensus autour du « gaz de couche de charbon » en France : analyse « archéologique » des discours d’appui à un projet extractif

Creating consensus around “coal seam gas” in France: An “archaeological” analysis of the discourses supporting an extractive project

Comptes rendus

· Dorgelès Houessou

Paola Paissa et RuggeroDruetta (dir.). 2019. La Répétition en discours (Louvain-la-Neuve : Academia ; L'Harmattan, Collection « Au cœur des textes »)

· Patricia Kottelat

Rachele Raus (éd.). 2019. Partage des savoirs et influence culturelle : l’analyse du discours « à la française » hors de France, Gerflint, Essais francophones 6

· Sébastien Chonavey

Patrick Charaudeau. 2020. La manipulation de la vérité. Du triomphe de la négation aux brouillages de la post-vérité (Limoges : Lambert-Lucas)

· Jürgen Siess

Marie-Eve Thérenty et Adeline Wrona (dir.). 2020. L’écrivain comme marque (Paris : Sorbonne Université Presses)

· Pascale Delormas

Paola Paissa et Roselyne Koren (eds). 2020. Du singulier au collectif : construction(s) discursive(s) de l’identité collective dans les débats publics (Limoges : Lambert-Lucas).