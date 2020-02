Argotica, Revue internationale d'études argotologiques, No 1(8)/2019 :

« L'Argot carcéral »,

Université de Craiova (Roumanie), 2020.

ISSN 23437200

ISSNL 22863893.

Lire en ligne (pdf)…

Sommaire

Avant-propos / 11

Anda Rădulescu: Quelques mots sur l’argot, le rap et la prison / 13

L’Argot carcéral / 19

Joseph de Miribel: Quelques réflexions sur l’argot des prisons / 21

Laurenţiu Bălă: Études et recherches roumaines consacrées à l’argot (I) / 37

Anne Gensane Lesiewicz: Appréhender l’argot carcéral actuel à partir de textes de B.James / 63

Sarah Nora Pinto: Les fonctions discursives de l’argot des prisons dans le rap français / 85

Anda Rădulescu: Le langage carcéral des chansons de rap roumain / 99

Comptes rendus / 123

Laurenţiu Bălă: Lulu D’Ardis & Marcelle Ratafia, L’ABC de l’argot sans se fader le dico, Paris, Chêne, 2017, 144 p. / 125

Laurenţiu Bălă: Philippe Lombard, « Touche pas au grisbi, salope ! » Argot, méchantes saillies et mots d’esprit du cinéma français, Paris, Dunod, 2017, 222 p. / 129

Anne Gensane Lesiewicz: Vîrus x Jehan-Rictus, Les soliloques du pauvre, Paris : Au diable vauvert, Coll. « Musique », 2017, 80 p. + CD / 133

George Volceanov: Jonathon Green, The Stories of Slang: Language at its most human, Great Britain, Robinson, 2017, 320 p. / 137

George Volceanov: Janet Sorensen, Strange Vernaculars. How Eighteenth-Century Slang, Cant, Provincial Languages, and Nautical Jargon Became English, Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2017, 352 p. / 141

George Volceanov: Tom Dalzell, The Routledge Dictionary of Modern American Slang and Unconventional English, 2nd edition, New York, Routledge, 2018, 904 p. / 145

