Paris, ENS/ENC

Organisé par Paolo D’Iorio, Isabelle Kalinowski, Elsa Marguin-Hamon, Emmanuelle Sordet

Dans le cadre de l’École universitaire de recherche Translitterae, l’École nationale des chartes et l’École normale supérieure (notamment les bibliothèques de l’ENS et l’Institut des textes et manuscrits modernes) construisent un séminaire mensuel commun intitulé Archives : laboratoire de méthodes.

Ce séminaire transversal se conçoit comme un lieu de rencontre permettant aux chercheurs et à leurs partenaires de recherche privilégiés (conservateurs, responsables de fonds et de collections de manuscrits) de présenter et d’échanger sur les méthodes mobilisées dans le cadre de l’étude des archives et des manuscrits – en se focalisant sur les fonds et collections procédant de l’activité intellectuelle d’une personne privée (écrivains, intellectuels, artistes…), toutes périodes et langues confondues.

Les séances auront lieu chaque mois de novembre à mai inclus, sur un format de deux heures : les intervenants disposent d’environ une heure ou une heure et demi de temps de parole suivis d’échanges avec les participants.

Compte tenu des conditions sanitaires et des incertitudes qui entourent la tenue des séances sur place, nous vous proposons d’envoyer un courriel vide à l’adresse paolo.diorio@ens.fr avec comme sujet « Archives2020 ». Il vous sera envoyé en retour des liens pour vous connecter aux sessions.

Programme

Conférences :