Archéologies des transidentités : mondes médiévaux



24-26 novembre 2021, Paris, Sorbonne Université





Colloque international co-organisé par Sophie Albert (Sorbonne Université, EA4349) & Clovis Maillet (ESAD Angers/EHESS)



Partenariat entre Sorbonne Université (Groupe Philomel, Mission Egalité-Lutte contre les discriminations et EA4349 « Etudes et éditions de textes médiévaux »), la MSH Ange Guépin (projet TRANS), le laboratoire TEMOS (UMR CNRS 9016) et l’ESAD TALM avec le soutien du Ministère de la Culture (DGCA) et de la fondation Khôra-Institut de France.





Programme

Mercredi 24 Novembre



Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, Paris 5e, Salle des Actes





14h



Allocutions d’ouverture par



Pascal Aquien, Vice-doyen Recherche de la Faculté des Lettres



Hyacinthe Ravet, Mission Egalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres



Frédéric Regard et Anne Tomiche, groupe PHILOMEL





14h30



Introduction au colloque par Sophie Albert & Clovis Maillet



Conférence introductive de Maud-Yeuse Thomas (Observatoire des Transidentités), « Qu’est-ce qu’un corps ? »





15h30



Session 1 – Le sujet en question



Présidence de séance : Cleo Carastro & Anne Tomiche





Blake Gutt (University of Michigan), « Trans and genderqueer saints: holy subjects, medieval and modern »



Sarah Waroquet (Sorbonne Université), « L’orgasme comme expérience trans : Erec et Enide et Floire et Blanchefleur (XIIe siècle) »



17h30



Sorbonne, Amphithéâtre Michelet



Dans le cadre du Mois du Genre 2021 de la Faculté des Lettres, Projection-débat autour du documentaire « Avec les vivantes : en finir avec les violences faites aux femmes » de Mélina Huet



Informations et inscription à la page : https://lettres.sorbonne-universite.fr/evenements/avec-les-vivantes







Jeudi 25 Novembre



Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, Paris 5e , Barre 44-45, 1er étage, Salle 108





9h



Session 2 – Hagiographies byzantines



Présidence de séance : Filippo Ronconi & Bernard Banoun



Georges Sidéris (Sorbonne Université – INSPE), « La Vie de Matrôna de Pergé et le monde des eunuques à Byzance : pour une reconsidération épistémologique historique Queer »



Nathalie Delierneux (UMR Orient et Méditerranée), « Le travestissement féminin au Xe siècle, entre conservatisme et modernisation : quelques remarques sur les réécritures hagiographiques de Syméon Métaphraste »



Héctor González Palacios (Université de Málaga/EHESS), « “Saintes travesties” byzantines et “vierges jurées” albanaises : une étude comparative sur les changements de genre dans la Méditerranée Orientale »





11h



11h15



Session 3 – Voir et reconnaître



Présidence de séance : Jean-Claude Schmitt & Jean-Louis Jeannelle



Robert Mills (University College London), « Seeing Gender Then and Now: Saint Wilgefortis and Trans Identities »



Torfi Tulinius (University of Iceland), « Les femmes-guerriers des sagas islandaises à la lumière de découvertes récentes en archéologie »



14h30



Session 4 – Genre et parenté



Présidence de séance : Didier Lett & Jean-René Valette





Yasmina Foehr-Janssens (Université de Genève), « Erémitisme et sainteté : un réservoir d’identités mouvantes dans les continuations du Roman des Sept Sages de Rome »



Virginie Picot (Université Littoral Côte d’Opale), « Le lys en virginité : la transfiguration de Galaad dans la Queste del Saint Graal (XIIIe siècle) »



Sophie Albert (Sorbonne Université), « Aux frontières du genre, de l’espèce et de la parenté. Les ancêtres du Christ dans le Roman de saint Fanuel (fin du XIIIe siècle) »





16h30



17h



Lecture des textes produits lors de l’atelier d’écriture créative « L’un·e l’autre en soi·e » (Angers, mars 2020) par les étudiant·es de la Faculté des Lettres



Sahara Azzeg (ESAD Angers), lecture performance « Handiqueer »





Vendredi 26 Novembre



Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, Paris 5e, Salle des Actes



9h



Session 5 – Mondes islamisés



Présidence de séance : Maaike Van der Lugt & Anne Paupert



Anna Caiozzo (Université d’Orléans), « Culture visuelle et indétermination du genre du XIIe au XVIe siècle dans les mondes islamisés d’Orient »



Nina Soleymani (Université de Grenoble-Alpes), « Travestissement et transidentités dans l’épopée byzantine et persane : la Digénide, et le Livre des Rois de Ferdowsi »



10h20



10h30



Session 6 – Voix et voies poétiques



Présidence de session : Nathalie Koble & Sylvain Villaret



Frédérique Le Nan (Université d’Angers), « Voix singulières, voix plurielles et porosité identitaire dans un fragment attribué à Na Tibors en Occitanie médiévale, XIIIe s. »



Hannah Johnson (Sorbonne Université), « God is (Lady) Love : God’s Gender-fluid Person(nification) in the Poetry of Hadewijch van Antwerpen »



Fabienne Pomel (Université Rennes 2), « Un mot et un personnage transgenre : Amour »



12h30 Conclusions



14h30-18h



Salle des Actes



Atelier d’écriture créative animé par Sophie Albert & Clovis Maillet



Comité scientifique :



Pauline Boivineau (UCO Angers)



Didier Lett (Université de Paris)



Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université)



Jean-Claude Schmitt (EHESS)



Anne Tomiche (Sorbonne Université)



Jean-René Valette (Sorbonne Université)



Maaike van der Lugt (Université Versailles-Saint-Quentin)



Sylvain Villaret (Le Mans Université)





Comité d’organisation :



Lee Rozada (Museum d’histoire naturelle)



Matthieu Capron, Adèle Ducanchez, Sarah Mariez, Alice Renard (Sorbonne Université) – Adelaïde Pilloux (ENS Ulm)



Sahara Azzeg, Eris Deram, Nouy Le Brun, Elvire Loshouarn (Esad TALM-Angers)