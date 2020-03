Université Paul Valéry - Site Saint Charles 2, salle 06 Panathénée

Archéologie et praxis du conte occitan

Jornada d’estudi / Journée d’étude – LLACS

Pourquoi une structure narrative parle–t-elle encore à travers les siècles et parfois les millénaires, quand tellement a changé (pour ne pas dire disparu) du cadre culturel, linguistique et des références idéologiques et spirituelles où cette structure est née? Pourquoi certaines structures narratives survivent dans les textes médiévaux ou les contes oraux collectés sans réelles réappropriations, alors que le contexte idéologique et/ou esthétique apparaît incompatible ? Pourquoi d’autres, au contraire, sont totalement réinvesties et deviennent support à un nouveau message ?

La première moitié de cette journée sera consacrée à l'archéologie du conte occitan. On y étudiera d'abord les apports d'une approche phylogénétique du conte (J. d'Huy), et la mise en relation de conte occitan avec des corpus exogènes qui permettront peut-être d'en renouveller l'approche (J.-L. Léonard & L. Alibert). On s'intéressera par ailleurs à la mise en relation d’une certaine dimension « folklorique » de la littérature narrative médiévale en langue occitane avec le riche corpus oral collecté depuis le XIXème siècle dans (ou à partir de) la même langue, mise en relation qui n’a été pour l’heure que ponctuelle, et concernant souvent davantage les éléments de folklore plutôt que les structures (L. Alibert).

L'après-midi, deuxième temps de cette journée, mettra en scène différentes situations de praxis du conte. Tout d’abord à travers les témoignages que constituent les travaux de collectage tel qu’ils ont pu se faire dans différents pans de l'espace occitanophone, et en particulier en Languedoc central et Provence. Chercheur ethnologue responsable du CORDAE La Talvera, Daniel Loddo évoquera notamment différentes lectures des conte merveilleux ainsi recueillis tandis que Jean-Luc Domenge soulignera les liens complexes entre oralité et écriture qu'il a pu oserver dans le conte merveilleux provençal et sud-alpin. Le lien entre praxis traditionnelle et application pédagogique est présent dans le travail de La Talvera. On verra d’autres exemples de praxis à travers le travail des ateliers de contes en langue minoritaires en et hors milieu scolaire (J.-L. Léonard) et le travail de l’écrivain conteur, notamment dans sa relation à la tradition orale (D. Ollive).

Matinada

« Pour une archéologie du conte occitan »

9h-9h10

Accueil

9h10-9h15

Présentation de la Journée

9h15 - Julien d’Huy (Institut des Mondes Africains - UMR 8171): Contes de faits : ce que la phylogénétique peut apporter à l'étude des contes traditionnels

10h - Laurent Alibert (Université Montpellier 3 – Département d’occitan ): Ombres du conte dans la littérature narrative occitane médiévale

10h45 Jean-Léo Leonard (Université Montpellier 3 – Dipralang)& Laurent Alibert (Université Montpellier 3 – Département d’occitan ): Traces et effacement de l’arbre sacré et de l’oiseau mélusinien dans les versions occitanes de T301A au regard de traditions exogènes : universaux et tamis culturels

11h30-12h15 Table ronde / débat : Les différentes méthodologies pour l’archéologie du conte occitan

12h15-13h30

Pause

Tantossada

« Le conte occitan aujourd’hui :

témoignages de collectes et praxis du conte »

13h30

Daniel Loddo (C.O.R.D.A.E. La Talvera)

La collecte des contes merveilleux en domaine occitan et leurs différentes lectures

14h15

Jean-Luc Domenge (Musée des arts et traditions populaires de Castellane)

« Conte merveilleux en Provence et dans les Alpes du sud : quelques éléments de répertoire entre oralité et écriture »

15h

Pause

Interprétation de deux contes

15h30

Jean-Léo Léonard (Université Montpellier 3, Dipralang)

Invitation à la praxis scolaire du conte traditionnel : techniques d'ateliers d'écriture collectifs en langues minoritaires et minorées

16h15

Daniel Ollive (Université Montpellier 3)

Le conte d’auteur : l’exemple de Georges Gros

Velhada 19h-21h:

Veillée avec La Talvera à la salle Jean Moulin, Campus de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3.