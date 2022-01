La prochaine séance du séminaire d’anthropologie historique des arts nomades (EHESS) se tiendra le lundi 7 février 2021 de 14:00 à 17:00 en distanciel.

Nous accueillerons Irene Arnaiz López et Javier Cuevas del Barrio :



— Nomadismes dansés : Barcelone, Paris, Londres. Hybridations orientalistes de Tórtola Valencia à Nyota Inyoka.

Irene Arnaiz Lopez (Universidad Complutense de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas)



— Psychoanalysis and Libido Theory in Sophie Taeuber-Arp's Scenography and Puppets for The Deer King play (1918).

Javier Cuevas del Barrio (Universidad de Málaga)

Séance par Zoom.

Contacts

Tiziana Leucci tiziana.leucci (at) ehess.fr

Pierre Philippe-Meden Pierre.philippe-meden (at) univ-montp3.fr