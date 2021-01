Visioconférence

Anthropologie et études littéraires. Histoire et potentiels des transferts théoriques

Journée doctorale CUSO en ligne organisée par

Éléonore Devevey (UniGe) et Jacob Lachat (UniL)

Du « bricolage » selon Lévi-Strauss à l’importance actuelle accordée aux termes d’usages, de pratiques ou de communautés, de la littérature considérée comme « interprétation symbolique » (Cl. Reichler) à l’intérêt croissant porté aux « enquêtes de terrain » qui sous-tendent les écritures contemporaines, les études littéraires ont emprunté de nombreuses expressions à la discipline anthropologique. Tantôt simples cautions savantes, tantôt véritables leviers heuristiques, ces emprunts ont une histoire qu’il importe de mettre en lumière. À travers eux se construisent des outils conceptuels dont nous ne percevons le plus souvent que des enjeux épistémologiques lointains.

Or, au-delà de leurs résonances familières, plusieurs notions de l’anthropologie qui circulent couramment dans le vocabulaire des chercheurs et des chercheuses en littérature ont partie liée avec les bouleversements qui affectent, depuis longtemps, leur discipline. Qu’elles soient récentes ou surannées, très spécialisées ou passées dans le langage commun, ces notions renvoient, pour la plupart, à l’articulation qui s’est développée, tout au long du XXe siècle, entre les études littéraires et les sciences sociales. De cette articulation dépend aujourd’hui une part importante de nos façons de penser le fait littéraire.

L’objectif de cette journée doctorale sera d’étudier de près la généalogie, la circulation et la réception de quelques-unes de ces notions. Au-delà d’une histoire des idées qui s’en tiendrait à l’analyse de textes canoniques, l’approche adoptée consistera surtout à comprendre, à partir de cas concrets, comment et dans quels contextes s’opèrent les transferts théoriques entre deux disciplines majeures des sciences humaines mais aux crédits scientifiques distincts et variables dans le temps. De quelles manières les notions d’anthropologie sont-elles utilisées, redéfinies et redistribuées dans les études littéraires ? Quels sont les conditions de leurs succès ou de leurs insuccès, de leurs grandeurs et de leurs décadences ? Quels potentiels et quels défis ces notions représentent-elles aujourd’hui pour les chercheurs et les chercheuses en littérature ? Qu’avons-nous à apprendre du lexique, des méthodes et des modes de pensée des anthropologues ? Voilà quelques-unes des questions que nous souhaitons aborder au cours d’une journée placée sous le signe de la réflexivité. Il s’agira en somme d’envisager autant les vertus que les impasses d’une traveling theory (selon la formule d’Edward W. Said), en s’interrogeant moins sur ce que les mots de l’anthropologie perdent lorsqu’ils sont extraits de leurs champs d’origine, que sur les manières dont ils contribuent aux mutations de la vie intellectuelle.

Programme

9h Accueil et introduction

9h15 Nicolas Adell (Université de Toulouse)

« Manières ethnologues de faire avec la littérature »

10h15 Claude Meyer (Université de Lausanne)

« L’offrande des pieds de cochon. Penser l’anthropologie culturelle comme outil pour les études littéraires »

Pause

11h15 Pauline Mettan (Université de Genève)

« Proust structuraliste ? »

12h Vincent Debaene (Université de Genève)

« Études littéraires et anthropologie : trois moments pour une histoire »

Pause déjeuner

14h30 Jehanne Denogent et Nadejda Magnenat (Université de Lausanne)

« Primitivisme littéraire. De l’usage de la notion pour l’étude des poétiques des avant-gardes du début du XXe siècle »

15h15 Ema Galifi (Université de Genève)

« La notion de dialogue des cultures : tentative de caractérisation et enjeux académiques »

Pause

16h15 Annick Louis (Université de Besançon / EHESS)

« En quoi faut-il des frontières ? Entre littérature et anthropologie »

*

Pour participer librement à cette journée, contacter les responsables (ci-dessous).