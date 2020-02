Anne-Sophie Bories,

Des Chiffres et des mètres. La versification de Raymond Queneau,

Honoré Champion, collection "Lettres numériques", 2020.

276 pages

35 Eur

Peut-on saisir la patte d’un auteur, la prendre dans ses mains et voir comme elle est faite ? C’est une gageure, surtout s’agissant d’un poète aussi éclectique que Raymond Queneau, dont les poèmes graves et comiques à la fois charment le lecteur et le déroutent par leur diversité de tons, de formes et de sujets, des « petits pigeons pleins de fientaisie » au « cafard mortuaire qui grignote les morts ».

Pour déchiffrer le style en apparence éparpillé du fondateur de l’Oulipo, l’auteure consacre une vaste base de données à l’analyse précise de tous ses vers, soit 404.741 informations sur 15.996 vers. Cette approche quantitative, et la vision de loin des phénomènes métriques, est étroitement associée à une minutieuse lecture de près, pour produire une compréhension multifocale des poèmes. L’étude de la versification sert alors de point d’appui à l’interprétation d’une œuvre poétique majeure, dont le côté rigolo masque et révèle à la fois une sincérité implacablement lucide.

Table des matières…

Anne-Sophie Bories est docteure de l’Université Paris 3, ancienne chercheuse invitée à l’Université de Californie à Berkeley et à l’Université de Leeds, post-doctorante à l’Université de Bâle et membre associée du laboratoire ATILF-CNRS. Elle est notamment co-organisatrice des trois premières éditions du colloque annuel « Machiner la poésie – Plotting Poetry », à Bâle (2017), Berlin (2018) et Nancy (2019).