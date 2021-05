Anne Boyer,

Les d'Houry. Une dynastie de libraires-imprimeurs parisiens,

éditeurs de l'Almanach royal et d'ouvrages médicaux (1649-1790),

Préface de Daniel Roche

Librairie Droz, collection "Histoire et civilisation du livre", 2021.

EAN13 : 9782600057479.



Si la famille d’Houry, aux origines fort modestes, acquiert nom et fortune dans la librairie parisienne grâce à l’Almanach royal (dont Laurent d’Houry obtient le privilège à la fin du XVII e siècle), elle a commencé bien plus tôt à spécialiser sa production dans un domaine scientifique, médical en particulier, en phase avec l'édification en cours du réseau académique français et d'une « République des sciences » entre « Grand Siècle et Lumières ». Cette étude montre sur le temps long que ce parti éditorial précurseur de la maison d'Houry est indéniable, sans que pour autant sa viabilité soit assurée dans la durée, en raison d’un créneau professionnel encore étroit et surtout de la concurrence croissante d’autres maisons parisiennes. D’où les compléments essentiels qu’apportent à l’entreprise l’Almanach royal et l’établissement d’une imprimerie permettant une plus grande autonomie de production mais obligeant aussi à élargir le répertoire et à s’assurer d’autres marchés plus directement « alimentaires » (factums, travaux de ville, impressions au service de la famille d’Orléans et de l’ordre de Malte). À l’instar des Jombert, c’est la déstabilisation révolutionnaire qui viendra révéler les fragilités d’une entreprise étroitement dépendante, en fin de compte, des protections collectives et individuelles dont bénéficiait la librairie parisienne d’Ancien Régime.

Table des matières

Préface, par Daniel Roche

Introduction

Chapitre premier. — L’origine familiale

Les laboureurs

La trajectoire familiale à travers les alliances matrimoniales et les réseaux de relations : du petit commerçant à la noblesse de robe

Jean d’Houry (1611 ?-1678) : alliance et descendance

Après le décès de Jean d’Houry (1678) : une époque de transition

Succession de Claude Dubois (1695)

L’alliance d’Houry-Le Breton (1698)

Les mariages Jombert (1707) : Michel et Marie-Jeanne

Mise sous tutelle d’André-François Le Breton devenu orphelin (1721)

Décès et inventaire de Laurent d’Houry (1725)

L’univers matériel familial à travers les inventaires après décès (1678 et 1725)

L’insertion dans l’espace parisien

Adresses, enseignes et marques

Meubles, linge, vaisselle, bijoux, objets décoratifs, vêtements

Chapitre II. — La production de Jean et de Laurent d’Houry

Un contexte socioculturel favorable aux sciences dans la seconde moitié du XVIIe siècle

L’alchimie et la chimie

Pharmacie, thérapeutique et académiciens

Les sciences médicales

L’obstétrique et la chirurgie

L’apprentissage de Jean d’Houry

Réception de Jean et jalons de sa carrière

L’inventaire après décès professionnel de Jean d’Houry (1678)

Le cadeau de mariage du chancelier : le privilège de l’Almanach royal

Réception et positionnement corporatif de Laurent d’Houry

Les apprentis et la main-d’œuvre de Laurent

La production éditoriale

Les d’Houry et l’imprimerie

Laurent d’Houry imprimeur

Fonds de librairie et matériel d’imprimerie : les enseignements de l’inventaire après décès de Laurent d’Houry (1725)

L’autorat et le statut des éditions d’Houry

Des privilèges et de leur usage

Catalogues d’éditeur et publications périodiques : témoins d’une stratégie éditoriale

Chapitre III. — De Charles-Maurice à Laurent-Charles

Alliances et environnement matériel à travers la documentation notariale (contrats de mariage et inventaires)

Le mariage de Charles-Maurice (1723)

Le mariage d’André-François Le Breton (1741)

Le mariage de Laurent-Charles (1747)

Les inventaires après décès

Présentation et comparaisons

Le détail des inventaires

Les successions

Les papiers, créances et dettes de Charles-Maurice : une situation saine mais modeste

Les papiers, créances et dettes de Laurent-Charles : un patrimoine considérablement accru

Chapitre IV. — De Charles-Maurice à Laurent-charles. Le milieu de la librairie

Le contexte de la librairie au XVIIIe siècle

La carrière de Charles-Maurice d’Houry

Réception et production de Charles-Maurice

La production de Charles-Maurice

La charge d’imprimeur du duc d’Orléans et une position corporative non négligeable

Réception et cursus corporatif de Laurent-Charles

Évolution de la situation fiscale de la famille

La production de Laurent-Charles

Ateliers et main-d’œuvre typographique

Les ateliers, les presses et le personnel d’imprimerie au XVIIIe siècle

Les censeurs, l’inspecteur d’Hémery et les visites de la chambre syndicale

Le contexte socio-culturel

L’autorat médical savant, vivier d’une production spécialisée

Les concurrents des d’Houry en matière de livres médicaux

L’enjeu central de l’Almanach royal

Chronologie éditoriale et intitulés successifs de l’Almanach royal

Genèse, forme et contenu

L’Almanach royal : conflits et enjeux

Laurent-Charles d’Houry à la tête de l’Almanach royal

La diffusion de l’Almanach royal

Une production rémunératrice ? Factums et ouvrages de ville

La famille d’Orléans

L’Ordre de Malte

La production se diversifie

Des possibilités liées aux associations et aux permissions tacites

Le Dictionnaire de Trévoux

Laurent-Charles d’Houry et les Panckoucke

Prospectus et souscriptions

Les acquisitions de fonds

La réponse au développement des sociétés royales d’agriculture et des académies scientifiques : une orientation temporaire vers les ouvrages d’agronomie

Les demandes de privilèges chez Charles-Maurice et chez Laurent-Charles

Éditions et privilèges partagés

Part des nouvelles éditions et des reprises

Les catalogues, outils de diffusion

Le prix des livres neufs

Titres des éditions d’Houry annoncées par le Journal de la librairie entre 1763 et 1778

Le prix des livres d’occasion

Pour une étude de la diffusion des éditions d’Houry

Les imprimeries et librairies des d’Houry : le témoignage des inventaires après décès et des ventes

L’inventaire après décès professionnel de Charles-Maurice (1755)

La vente de l’imprimerie et de la librairie d’Élisabeth Laisné à Nicolas-L©ger Moutard (1776)

Inventaire après décès professionnel de Laurent-Charles (1786)

Chapitre V. — La fin de la librairie

Le mariage d’Anne-Charlotte d’Houry (1749-1828)et de François-Jean-Noël Debure (1743-1802)

Descendance et contestatins : succession de Laurent-Charleset affaire Merlin

L’association Debure-d’Houry et ses premières vicissitudes

Un banquier : François-Jean-Noël Debure

Livres et finances en Révolution

Une faillite exemplaire (1790)

Créancier des Debure-d’Houry et faussaire : le libraire Guillot

L’étendue de la faillite et les comptes de la famille Debure-d’Houry

Débiteurs professionnels des Debure-d’Houry

Liquidation et divorce (1791-1793)

Le catalogue de la vente de la librairie Debure-d’Houry

Après la Révolution française : remariage et nouveaux déboires d’Anne-Charlotte d’Houry

Décès et succession d’Anne-Charlotte d’Houry : l’extinction d’une dynastie ?

Actif mobilier de la succession

Immeubles de la succession

Les descendants

En guise d’épilogue

Conclusion

Sources et bibliographie

Catalogue chronologique des ouvrages édités par les d’Houry

Annexes

Index des noms