Amphithéâtre Richelieu (Sorbonne Université)

Andromaque, tragédie de Jean Racine

Par les comédiens et la bande de violons de l’atelier Théâtre Molière Sorbonne,

sous la direction de Georges Forestier.

Direction artistique et scientifique : Mickaël Bouffard et Jean-Noël Laurenti.

Direction artistique de la bande de violons : Matthieu Franchin.

Dans cette tragédie, où chacun aime sans être payé de retour, des héros sont irrésistiblement poussés par la passion amoureuse à faire tout le contraire de ce que leur devoir impose. Pour la première fois dans l’histoire du théâtre français, régicides et persécuteurs de princesses ne sont plus des usurpateurs despotiques foncièrement méchants, mais de vrais héros que la passion pourrait rendre criminels. Faisant renaître sous nos yeux les filles et les fils des acteurs de la guerre de Troie, Racine ramène sur scène le bruit et la fureur de la plus haute légende grecque.

Le 3 février, la troupe du Théâtre Molière Sorbonne présente Andromaque. Comme cela se pratiquait au XVIIe siècle, la tragédie est accompagnée de musique en ouverture et entre les actes par la bande de violons. Seront également présentés à cette occasion des costumes de tragédie historiquement informés réalisés à partir des sources de l’époque, grâce au partenariat noué avec le Lycée des métiers La Source de Nogent-sur-Marne et la classe de broderie de l’École Duperré.

Organisé par le Théâtre Molière Sorbonne, avec le soutien du Service culturel de la Faculté des Lettres et du FSDIE de Sorbonne Université.