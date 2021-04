Revue universitaire Tétrade n° 7, printemps 2021

Centre de recherche en arts et esthétique (UR 4291)

« Andreï Tarkovski : nouvelles perspectives comparatives »,

dirigé par Marie Gueden et Macha Ovtchinnikova

Dans ce numéro, il s’agit d’explorer de nouvelles perspectives d’analyse de l’œuvre du cinéaste russe Andreï Tarkovski à partir de l’approche graphique revendiquée dans ses textes théoriques et manifeste dans ses films.

La notion tarkovskienne de « dessin rythmique » constitue en particulier un point d’entrée pour étudier son œuvre théorique et cinématographique dans ses aspects graphiques, plastiques, y compris chromatiques, chorégraphiques, mais aussi pour explorer les comparaisons entre le réalisateur et ses artistes fétiches (graveurs, peintres, dessinateurs), ses prédécesseurs (comme Sergueï Eisenstein appréhendé pour sa pratique graphique et théorique), et ses successeurs (artistes et cinéastes contemporains).

Le numéro en ligne : http://www.tetrade.fr/?p=697

