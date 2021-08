Andreea Apostu

Réminiscences médiévales dans l’œuvre de Maurice Denis

Paris, Classiques Garnier, coll. Histoire culturelle, 2021

EAN : 9782406117551 — 474 p. — 49 €

Profondément influencé par le Moyen Âge, Maurice Denis a rêvé de récupérer l’essentiel de son art décoratif et de sa spiritualité. Ce livre retrace la manière dont le peintre a choisi de resémantiser les éléments médiévaux sacrés et profanes, afin de les adapter à la sensibilité et aux aspirations de son temps.

