An international conference: Reframing Varda | Humanities Research Centre (Univ. of York, Royaume-Uni)

An international conference

Reframing Varda

Humanities Research Centre, University of York (Royaume-Uni), September 1-2 2022

Agnès Varda compte parmi les cinéastes les plus déterminant.e.s du cinéma européen. Son œuvre fut distinguée de nombreux prix, dont la Palme d’or du Festival de Cannes, la Légion d’honneur, ainsi qu’un Oscar honorifique - elle fût la première réalisatrice à recevoir cet honneur. Son cinéma s’analyse au regard des esthétiques expérimentales, du réalisme documentaire, de l’autoportrait, du militantisme politique, et du féminisme. Réalisatrice de films déchiffrant les réalités socio-politiques brûlantes de la France et de l’Europe occidentale contemporaines, elle est reconnue comme une auteure engagée clé du vingtième et du début du vingt-et-unième siècles. Sa cinécriture est unique dans sa capacité à privilégier le foisonnement des formes ainsi que les modes d’interaction avec le cinéma en tant que média et milieu.

Ce colloque ouvrira de nouvelles perspectives sur l’œuvre d’Agnès Varda en l’explorant à la lumière des contextes éthiques, théoriques, culturels, politiques et historiques dans lesquels elle a travaillé.

Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Sandy Flitterman-Lewis et Agnieszka Piotrowska à ce colloque international en tant que conférencières d’honneur.

Veuillez consulter le programme du colloque sur Eventbrite et vous inscrire pour nous rejoindre en personne à York ou en ligne.

Cet événement est co-organisé par les universités de Leicester et de York (Royaume-Uni).