Alléluia ! Je parle hébreu sans le savoir. Tel est le titre du dernier ouvrage d'Henri Béhar, professeur émérite de littérature française et pionnier des "humanités numériques". Ce dictionnaire de 150 mots français d'étymologie hébraïque (publié par les éditions Non Lieu) relève de ces deux spécialités : chaque mot donne lieu à un parcours littéraire très étendu, alimenté par la consultation de bases de données et de ressources en ligne.

Une rencontre (virtuelle) avec l'auteur aura lieu le vendredi 26 mars de 11h à 12h30 (paramètres Zoom ci-dessous). Henri Béhar présentera son ouvrage, évoquera la méthode qu'il a suivie et répondra aux questions des participants.

Paramètres Zoom :

ID de réunion : 816 979 4833

le lien : https://zoom.us/j/8169794833?pwd=K21QZkNzSEdHSkVkSGsvWDVvbWtTZz09

Code d'accès : 6DrZhV