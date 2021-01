Alkemie Revue semestrielle de littérature et philosophie 2020 – 2, n° 26: "L'âme"

sous la direction de Mihaela-Genţiana Stănişor et de Răzvan Enache

Paris, Classiques Garnier, coll. Alkemie, 2021

EAN : 9782406112532 — 246 p. — 35 €

Francophone et internationale, Alkemie est une revue semestrielle de littérature et philosophie. Elle bénéficie du soutien d’universitaires, de philosophes, d’écrivains reconnus.

Sommaire…

Lire les résumés…

ARGUMENT

Christiane Rancé

Argument sur l’âme / An Argument for the Soul 13

AGORA

Stéphane Barsacq

Ça là / Ça là 19

José Thomaz Brum

Traces de Clément Rosset / Traces of Clément Rosset 25

DOSSIER THÉMATIQUE

L’ÂME

Amandine Gouttefarde

L’âme est-elle exilée dans le corps ? Réflexions sur l’origine

d’une croyance néoplatonicienne / Is the Soul Exiled into the Body? Reflections on the Origin of a Neoplatonic Belief 31

Franck Colotte

Les Métamorphoses d’Apulée, une quête

de l’âme par le rire / The Metamorphoses of Apuleius,

a Quest for the Soul through Laughter 49

Odette Barbero

L’âme. Point fixe entre cogito, esprit et volonté /

The Soul. Fixed Point between Cogito, Spirit and Will 59

Ian Grivel

Psyché, ou l’âme humaine. Origines, représentations

et interprétations / Psyché, or the Human Soul.

Origins, Representations and Interpretations 77

EXPRESSIS VERBIS

Mihaela-Genţiana Stănişor

« J’espère toujours que mes photos puissent contribuer, chez

certaines personnes du moins, à réenchanter leur quotidien ».Entretien avec Michel Tremblay /

An Interview with Michel Tremblay 99

ÉCHOGRAPHIES AFFECTIVES

Michel Lambert

Le porte-bonheur / The Talisman 109

Emmanuelle Bruyas

Où est passé Émile ? / Where did Émile Go? 117

Mihaela-Genţiana Stănişor

L’invivable / The Unlivable 121

Ger Leppers

Aphorismoïdes / Aphorismoïdes 131

Ciprian Vălcan

Le rasoir d’Ockham / Ockham’s Razor 137

Jean Gabriel Cosculluela

Sauf, l’oubli (Pas d’oubli, 3) /

Unless, Forgotten (No Forgetting, 3) 143

Thierry Renard

Ce jour si loin du jour / This Day So Far Away from Day 149

Şerban Foarţă

Le baume de l’album / The Foam of the Album 157

Doina Ioanid

Quatuor poèmes / Quatuor Poems 161

DÉS/DEUX ORDRES DU MONDE ET DU LANGAGE

Jean-Pierre Chopin

Pensées d’un confiné / Thoughts of a Recluded 165

Ko Iwatsu

Cioran au Japon. Traduction et réception /

Cioran in Japan. Translation and Reception 173

Thierry Gillybœuf

Journal de lecture(s) / Reading(s) Diary 187

CŒURRESPONDANCES

Mihaela-Genţiana Stănişor

« Être photographe, c’est créer et faire voir aux autres un univers plastique, un type de lumière ou de texture, des sujets privilégiés, bref, un style d’image. » En dialogue avec Laurent Jenny /

A Dialogue with Laurent Jenny 219

LE MARCHÉ DES IDÉES

Aurélien Demars

Comment rendre l’âme ? L’apothéose pour les chiens /

How to Give Up the Ghost? The Apotheosis for Dogs 227

Aurélien Demars

Une lecture décalée de Cioran et de Queneau /

An Offbeat Reading of Cioran and Queneau 231

Résumés/Abstracts 237