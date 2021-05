Palais de Rumine

L’œuvre d’Alice Rivaz (1901-1998) nous plonge au cœur de son siècle en interrogeant la face sombre de la modernité: la solitude à laquelle sont voués les êtres, sa dureté matérielle, ses guerres et ses conflits sociaux. En véritable pionnière, elle met aussi en scène la lente progression des femmes vers une nouvelle participation, pleine et subversive, aux aspects pratiques, politiques et symboliques de la vie humaine.

L’exposition invite à découvrir cette écrivaine majeure en évoquant son ancrage familial si particulier, les circonstances dans lesquelles son talent fut révélé, l’écriture de l’Histoire déployée dans ses romans, sa sensibilité toujours en alerte devant la souffrance humaine et sa constante lucidité féministe.

Commissaires : Valérie Cossy et Marianne Dyens

Exposition du 20 mai au 31 octobre, BCUL site Riponne, Palais de Rumine

Vernissage le 20 mai, 18h30. Entrée libre. Sans inscription, dans la limite des places disponibles