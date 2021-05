En ligne

PRC-ANR -ALEA – Figures du Hasard/ Figures of Chance 2021 Meeting

20-22 Mai/ May 2021

Pour obtenir le lien de connexion, envoyer un mail à/ To obtain the connection link, send an email to: sebastien.wit[at]u-picardie.fr

P.I. Anne Duprat (U. Picardie/IUF), avec/ with: Anne-Gaëlle Weber (U. Artois), Fiona McIntosh-Varjabédian (U. Lille), Alison James (U. Chicago), Karin Kukkonen (U. Oslo), Divya Dwivedi (IIT Dehli)

Jeudi 20 mai/ Thursday 20 May

– 14:00-15:00 (Paris Time)/ 12:00 pm-13:00 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Olivier Guerrier (U. Toulouse), « Renaissance et contingence 1500-1600/ Renaissance and Contingency 1500-1600 »

Avec/ with: Florence Buttay (U. Bordeaux), Nicolas Corréard (U. Nantes), Louise Dehondt (U. Picardie), Marie-Luce Demonet (U. Tours), Alexandre Tarrête (U. Paris-Sorbonne), Alicia Viaud (U. Paris-3), Enrica Zanin (IUF/U. Strabourg)

– 15:00-16:00 (Paris Time)/ 13:00 pm-14:00 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Guiomar Hautcœur (U. Paris-7), Zoé Schweitzer (U. St-Étienne) & Anne Teulade (U. Rennes-2), « 1570-1700 : De la contestation de la Fortune aux hasards/ From the Contesting of Fortuna to Multiple Forms of Chance »

Avec/ With: Carole Boidin (U. Paris Nanterre), Line Cottignies (U. Paris-3), Camille Esmein-Sarrazin (U. Orléans), Élisabeth Lacombe (U. Picardie), Éric Marquer (U. Paris-1), Christine Noille (U. Paris-Sorbonne), Émilie Picherot (U. Lille), David Sedley (U. Haverford), Laurent Susini (U. Paris-Sorbonne), Laurent Thirouin (U. Lyon-2)

– 16:00-16:30 (Paris Time)/ 14:00 pm-14:30 pm UTC

Pause/ Break

– 16:30-17:30 (Paris Time)/ 14:30 pm-15:30 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Caroline Grapa (U. Lille), « 1680-1789 : “Il n’y a point de hasard.” Métaphysique et mœurs au 18e siècle/ “There is no such thing as Chance.” Metaphysics and Morals in the 18th c. »

Avec/ With: Bernard Sève (U. Lille), Sylviane Albertan-Coppola (U. Picardie), Anne Vila (U. Wisconsin-Madison), Michel Henry (U. Franche-Comté), Florence Magnot-Ogilvy (IUF/U. Rennes-2), Charles Wolfe (U. Toulouse)

Vendredi 21 mai/ Friday 21 May

– 15:00-16:00 (Paris Time)/ 13:00 pm-14:00 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Danielle Follett (U. Paris-3), Martine Lavaud (U. Artois), Fiona McIntosh-Varjabédian (U. Lille) & Anne-Gaëlle Weber (U. Artois), « 1789-1880 : Du hasard enchaîné au hasard déchaîné/ From Chance Bound to Chance Unbound »

– 16:00-17:00 (Paris Time)/ 14:00 pm-15:00 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Alison James (U. Chicago) & Sébastien Wit (U. Picardie), « 1897-1980 : Modernités du hasard. Accidents et procédures/ Modernities of Chance: Accidents and Procedures »

Avec/ With: Julia Jordan (U. College London), Isabelle Krzywkowski (U. Grenoble), Benoît Monginot (U. Turin), Jason Puskar (U. Wisconsin-Milwaukee), Christelle Reggiani (U. Paris-Sorbonne), Sarah Troche (U. Lille), Christina Vogel (U. Zurich)

– 17:30-18:30 (Paris Time)/ 15:30 pm-16:30 pm UTC

Discussion générale du livre I/ General Discussion Book 1

Samedi 22 mai/ Saturday 22 May

– 13:00-14:00 (Paris Time)/ 11:00 am-12:00 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Karin Kukkonen (U. Oslo), « Créativité et contingence/ Creativity and Contingency »

Avec/ With: Ros Ballaster (U. Oxford), Guillaume Dumas (Institut Pasteur), Henry Keazor (U. Heidelberg), Juliane Vogel (U. Konstanz), Michael Wheeler (U. Stirling)

– 14:00-15:00 (Paris Time)/ 12:00 pm-13:00 pm UTC

Présentation et discussion de chapitre/ Chapter presentation and discussion

Elie During (U. Paris Nanterre), « Hasard, causalité, temporalité/ Chance, Causality, Temporality »

Avec/ With: Mark Currie (Queen Mary U.) & Anne Duprat (U. Picardie/IUF)

– 15:00-15:30 (Paris Time)/ 13:00 pm-13:30 pm UTC

Pause/ Break

– 15:30-16:30 (Paris Time)/ 13:30 pm-14:30 pm UTC

John Pier, « Hasard et complexité/ Chance from the Perspective of the Complexity Sciences »

Avec/ With: Marina Grishakova (U. Tartu), Maria Poulaki (U. Surrey), Richard Walsh (U. York)

– 17:00-18:00 (Paris Time)/ 15:00 pm-16:00 pm UTC

Business Meeting PRC ANR ALEA (Anne Duprat, Divya Dwivedi, Alison James, Karin Kukkonen, Fiona McIntosh-Varjabédian, Anne-Gaëlle Weber)