Albineana, Cahiers d’Aubigné, 2020, n° 32:

Les objets domestiques, entre privé et public (XVIe-XVIIe siècles)

sous la direction d'Antoinette Gimaret, Anne-Marie Miller-Blaise et Nancy Oddo

Paris, Classiques Garnier, coll. Albineana, 2020

EAN : 9782406110941 — 359 p. — 39,00 €

Bulletin de la Société des Amis d'Agrippa d'Aubigné, Albineana propose une fois par an des analyses et des informations sur l'œuvre de l'écrivain, sur ses contemporains et sur son époque.

Antoinette Gimaret, Anne-Marie Miller-Blaise

et Nancy Oddo

Objets domestiques, entre privé et public (xvie-xviie siècle). Introduction /

Early Modern Domestic Objects, Between Private and Public

(Sixteenth-Seventeeth Century). Introduction 11

LA DOMUS HUMANISTE /

THE HUMANIST DOMUS

Maria Cristina Panzera

Objets domestiques et représentation

de l’espace privé dans les lettres de l’Arétin /

Domestic Objects and the Representation

of Private Space in Aretino’s Letters 25

Laurence Bernard-Pradelle

À la recherche du Camerino d’Isabella d’Este à Mantoue.

Trois espaces pour deux représentations de soi ? /

In Search of Isabella d’Este’s Camerino in Mantua.

Three Spaces for Two Self-Representations? 47

Myriam Marrache-Gouraud

La merveille domestiquée ? « Orbis in domo »,

l’espace emboîté des cabinets de curiosités /

Domesticated Wonder? “Orbis in domo”,

or the In-Cased Space of Cabinets of Curiosities 71

LES OBJETS DOMESTIQUES ET L’ÉCRITURE DE L’HISTOIRE /

DOMESTIC OBJECTS AND THE WRITING OF HISTORY

Mathilde Bernard

L’objet du crime. Les pillages dans les récits

du massacre de la Saint-Barthélemy /

The Object of the Crime.

Looting in the Accounts of the St. Bartholomew’s Day Massacre 101

Alicia Viaud

Le coffre et les pantoufles. Intrusion du public et surgissement

du privé dans les Mémoires de la fin du xvie siècle /

A Chest and Slippers. Public Intrusion and the Advent

of Privacy in Late Sixteenth-Century Memoirs 111

ÉCONOMIES DOMESTIQUES/

DOMESTIC ECONOMIES

Thibault Catel

La ménagère apprivoisée. Objets, domesticité

et domestication dans les traités des femmes au xvie siècle /

The Tamed Housewife. Objects, Domesticity

and Domestication in Sixteenth-Century Treatises on Women 129

Anne-Marie Miller-Blaise

La maison du pasteur. Économie des objets et sanctification de

l’espace domestique dans The Country Parson de George Herbert /

The Parson’s Home. The Economy of Objects and the Santification

of Domestic Space in George Herbert’s Country Parson 153

BRODERIE ET PARURES /

NEEDLEWORK AND JEWELRY

Astrid Castres

Broder chez soi au xvie siècle. À propos d’un livre

de patrons conservé à la bibliothèque de l’Arsenal /

Home Embroidery in the Sixteenth-Century.

On a Pattern Book at the Bibliothèque de l’Arsenal 179

Julie Rohou

« Plus ung austre estuy ou il y a une chenne… »

Les bijoux au sein de l’espace domestique à la Renaissance /

“Plus ung austre estuy ou il y a une chenne…”

Jewelry within the Domestic Space during the Renaissance 207

AGRIPPA D’AUBIGNÉ ET SES BIENS MATÉRIELS /

AGRIPPA D’AUBIGNÉ AND HIS MATERIAL POSSESSIONS

Marie-Madeleine Fragonard

Le testament d’Agrippa d’Aubigné /

Agrippa d’Aubigné’s Will 221

Jean-Raymond Fanlo et Cécile Huchard

Inventaire après décès des biens d’Agrippa d’Aubigné /

Agrippa d’Aubigné’s Inventory Possessions after his Death 239

Marie-Madeleine Fragonard

Les partages aux héritiers / The Partition to the Heirs 271

Bibliographie sur les objets et l’espace domestiques /

A Bibliography on Objects and Domestic Space 291

VARIA

Dominique Noir

Note sur les portraits d’Agrippa d’Aubigné /

A Note on the Portraits of Agrippa d’Aubigné 299

Marine Parayre

Parrêsia et éthique de la parole albinéenne. Quelle cohérence

pour le projet énonciatif et poétique des Tragiques ? /

Parrhesia and Ethics in Albinean Discourse. The Consistency

of the Tragiques’ Enunciation and Poetic Agenda in Question 309

Eulalie Clavreul

L’anti-italianisme et le feuilletage temporel des Tragiques.

Une arme poétique et nationaliste /

Anti-Italian Sentiment and Temporal Leaps in Les Tragiques.

A Poetic and Nationalistic Weapon 327

Bibliographie albinéenne 2018-2019 /

D’Aubigné Bibliography 2018–2019 345

Résumés/Abstracts 351