Quatre-vingts escales au pays de Montaigne, qu’Alain Legros a passionnément et patiemment exploré durant trente années de compagnonnage avec l’auteur des Essais. Bien que né voilà près de cinq siècles, Montaigne nous parle encore, il nous fait du bien, nous aimons sa compagnie.

Le voyage auquel invite le titre enjoué de ce livre, chaque lecteur ou lectrice le construira à sa guise, en sautant d’un lieu à l’autre au gré de ses caprices, de ses curiosités.

On ne fait pas le tour de Montaigne. Tout au plus peut-on, comme ici, dans des textes courts, donc lisibles d’une traite – à raison d’un par jour ? comme on lit un article de journal, une fiche de cuisine, une notice de catalogue… –, exposer à un large public les considérations fragmentaires et les découvertes originales d’un chercheur soucieux d’exactitude et de vérité, qui s’est rêvé aussi auteur, en quête de partenaire avec qui jouer à la paume sur le terrain des mots : « La parole, dit Montaigne, est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute. » La balle est maintenant dans votre camp.