Giacomo Casanova (1725-1798), immense écrivain et penseur, s’est lentement constitué comme sujet au fil de la rédaction de l’Histoire de ma vie, en doutant toujours de parvenir à vaincre ses deux adversaires majeurs, le hasard et la nécessité.

Au fil du besoin et du plaisir, il ne cessa de s’inventer. Ses projets, souvent suivis de pratique, dans l’ordre des mathématiques et de la finance, de l’industrie et de l’agriculture, du journalisme et du théâtre, abondèrent. Mais la voie majeure fut celle de l’entregent, cet art de saisir les rapports et relations des autres, pour s’y insérer avec jubilation et profit : sa carrière d’occultiste autoproclamé, racontée avec beaucoup d’humour, reposait sur cette savante perception, mais il préféra le rôle de metteur en scène où il s’incluait parmi les acteurs et dont il donna de savoureux exemples.

Bien entendu, on ne saurait oublier la longue cohorte des aventures érotiques qui font cependant de Casanova l’opposé de la figure d’opéra de Dom Juan. Dans la suite mobile des aventures de Giacomo, un rêve, poursuivi et recommencé, visait la cohérence toujours fuyante du sujet : il eut l’ambition de maîtriser le titillement du hasard et la passivité de la sensation. Avec quelques femmes-philosophes, il cherchait une autre voie, un chemin qui réduirait l’écart entre ses deux langues, (l’une maternelle, l’autre d’élection), entre l’esprit et la chair, entre la fidélité et l’inconstance. La suite amoureuse ne procédait pas alors d’une accumulation par addition, mais dérivait de la soustraction qui aboutissait à la part infinitésimale de l’unicité.

Feuilleter le livre…

Alain Boureau est directeur d'études à l’EHESS, spécialiste d’histoire de la scolastique médiévale. Parmi ses ouvrages récents : En somme… Pour un usage analytique de la scolastique médiévale (2011), L’Errance des normes (2016) et une édition critique et bilingue des Questions disputées (six volumes parus aux Belles-Lettres depuis 2011) et des Quodlibets (trois volumes depuis 2015) de Richard de Mediavilla. Aux Belles Lettres, il dirige également avec Michel Desgranges la collection « Histoire » et avec Ruedi Imbach la « Bibliothèque scolastique ».

Table des matières

Introduction. Biribi

Choix

Remerciements



Chapitre 1. Renaissances napolitaines

Naples, 1743 : le rire initial

Naples, 1743 : l’invention d’un cousin

Rome, 1743 : mauvais sang

Écrire pour la mère (1752-1782)

Une conversion tardive à la langue française

Une bonne distance : traductions de l’inceste

1761 : le retour à Naples

Noce sombre et clair désir



Chapitre 2. Les essais de Casanova

Industrieuses traductions (1780-1782)

La langue d’un rachat stipendié (1784-1785)

Gallicisation de l’acidité pamphlétaire

Il duello : version originale avec sous-titres français

La rupture première d’un silence de plomb : l’Histoire de ma fuite

Casanova et les inquisiteurs

Économie de la narration : l’offre dépasse la demande



Chapitre 3. Une pensée de la parole

Parole et hébétude

E pur si muove !

Une promotion dialecticienne

Débats et ébats d’une théologienne

Un talmud féminin

Casanova au ghetto

La parole de Lia



Chapitre 4. Le paradoxe sur le metteur en scène

Nécessité de la mise en scène

Talents précoces

Le regard en spectacle

Quand il eut douze ans

Les désirs ostentatoires de Lisabetta

L’intrigue se noue

Une mise en scène qui dépasse les scénarios concurrents



Chapitre 5. Les jeux de l’occulte et du hasard

Un triomphe de hasard : la guérison de Bragadin

Service oraculaire

La pyramide

Casanova, entrepreneur d’une chasse au trésor et magicien de hasard

Le médecin imaginé de la duchesse de Chartres

Apothéose : la marquise d’Urfé

Fin de partie

Esther ou les jeux de l’amour et du hasard

La prison du surnaturel

Recyclage de la pyramide en biribi



Chapitre 6. La folle résolution

Troubles de la personnalité

Thérèse est mon nom

Henriette ou la décision

Casanova et Henriette philosophes



Chapitre 7. Désertion de soi et altérités

Pauline, 1763

Une résolution maléfique

Coups de force et coûts de la violence

Casanova anthropologue

Anatomie du suicide

Éloge de la contradiction

Go east, young man. Une altérité mesurée et dominée



Chapitre 8. Différence et répétition. L’unique et ses doubles

Clore les comptes et clôturer les contes

Un prétendu modèle littéraire, Don Juan

Les faux-semblants de la répétition

L’unique de Murano : une maîtresse à penser

Échos de M. M.

Miroirs et mirages de l’unique

Une identité usurpée



Conclusion. Pharaon



Chronologie sommaire de la vie de Giacomo Casanova et des épisodes de l’Histoire de ma viecités dans cet essai



Bibliographie