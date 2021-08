Agir pour le vivant, #1

L. Astruc, A. Novel, T. Desscamps, J. Pasquet, S.Marinopoulos, W. Suernick, L. Bordeaux

ISBN : 978-2-330-15165-2 — 224 pages — 15.00€

Actes Sud, 2021

PRÉSENTATION

En août 2020, Arles a accueilli plus d’une centaine de scientifiques, artistes, romanciers, philosophes, économistes, militants, politiques pour réfléchir, débattre, échanger, exposer et imaginer ensemble, durant toute une semaine, les solutions pour accompagner la transition qui doit advenir. C’était la première édition de l’événement “Agir pour le vivant” : 40 conférences, 120 intervenants, 72 tribunes, des expériences immersives, des résidences d’artistes et d’écriture.



Dans cet ouvrage sont mis en avant au travers d'essais la synthèse de ces journées et mis en exergue les moments les plus saillants, les phrases indélébiles qui ont posé l’action en faveur du vivant comme un priorité absolue !