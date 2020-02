Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir

En collaboration avec la Faculté des lettres de l'UNIL, la Bibliothèque cantonale et universitaire consacre une exposition aux figures féminines de la littérature africaine. À découvrir du 25 mars au 26 septembre 2020, site Riponne. Commissaires: Valérie Cossy (Section d'anglais) et Christine Le Quellec Cottier (Section de français et Pôle pour les études africaines).

L’exceptionnelle bibliothèque du chercheur et professeur Jean-Marie Volet, avec 3500 volumes dédiés à la littérature féminine francophone d’Afrique subsaharienne, est le point de départ de cette exposition.

De Suisse en Australie, en passant par de nombreux pays africains, Jean-Marie Volet a bâti des ponts essentiels entre des cultures et des littératures, fondant par ses enquêtes auprès des auteures un nouveau champ de recherche.

À la fin des années 80, au début de ses études sur le sujet à l’Université de Western Australia, rares sont encore les femmes publiées. Le fonds constitué lors de ses voyages est riche de textes aux genres très divers, souvent publiés en Afrique par des maisons aujourd’hui disparues.

L’exposition propose une traversée thématique de cet ensemble foisonnant à travers des fictions où les figures féminines se confrontent à diverses formes de pouvoir - qu’elles développent ou qu’elles subissent - et qui viennent faire écho à des faits sociétaux que les auteures souvent dénoncent.

Commissariée par Valérie Cossy (Section d'anglais) et Christine Le Quellec Cottier (Section de français et Pôle pour les études africaines), l'exposition Africana. Figures de femmes et formes de pouvoir est à découvrir du 25 mars au 26 septembre 2020 à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, site Riponne (ouverture selon les horaires de la bibliothèque).

Vernissage le 25 mars 2020, 18h30, salle du Sénat (plus d'informations).

Plusieurs événements sont organisés dans le prolongement de l’exposition:

Feuilletons TV africains et subversion | Maîtresse d’un homme marié…

Mardi 2 juin, 18h30, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, site Riponne.

Soirée du club de culture "Les Braconniers", au programme: projection d’extraits sous-titrés et discussion.

Les foyers sénégalais ne connaissent plus le repos : la série TV Maîtresse d’un homme marié fait le buzz en proposant en wolof les aventures de femmes aux destinées et choix de vie fort différents. Comparé à Sex in the City ou Desperate Housewives, accusé de dévergonder les femmes et de perturber l’éducation des enfants, ce feuilleton nourrit de nombreux débats !

Durée : 1h30 environ. Inscription souhaitée auprès de manifestations@bcu.unil.ch.