Actualités Huysmansiennes. Miscellanées en hommage à Jean-Marie Seillan

JOURNÉE DU 4 MAI 2022





9h : Accueil des participants, discours d’ouverture.





Modernité



Modératrice : Alexandra Delattre





09h30 : Daniel Grojnowski : Huysmans, Baudelaire : le moderne et la modernité.



10h : Odile Gannier : Huysmans et le voyage à rebours.



10h30 : Débats



11h : Pause café



11h30 : Marc Smeets : Une flânerie instructive. J.-K. Huysmans et Le Quartier Saint-Séverin



12h : Débats



12h30 : Buffet







Politique et religion



Modérateur : Daniel Grojnowski





14h : Pierre Glaudes : En Ménage ou « le chant du nihilisme ».



14h30 : Jérôme Solal : Politique et religion : Huysmans et la substitution mystique.



15h : Gaël Prigent : Huysmans et l’Histoire du symbolisme religieux de l’abbé Aubert.



15h30 : Débats



16h : Pause café



16h30 : Élise Sorel : Le patriotisme en art selon Bloy et Huysmans : l’exemple de Jeanne d’Arc.



17h : Samuel Lair (en distanciel) : Huysmans, de la rive droite.



17h30 : Débats



19h30 : Dîner







JOURNÉE DU 5 MAI 2022





Quêtes esthétiques : transpositions d’art



Modératrice : Sylvie Puech





9h30 : Stéphanie Le Briz : Retour sur les ekphraseis de Là-bas : l’écriture médiévalisante de Joris-Karl Huysmans en question.



10h : Alice De Georges : La poétique du naturalisme spiritualiste à l’épreuve de la critique d’art.



10h30 : Aude Jeannerod : Huysmans et le japonisme.



11h : Débats



11h30 : Pause café





Quêtes esthétiques : érudition



Modératrice : Marie-Françoise Melmoux-Montaubin





12h : Sylvie Ballestra-Puech : « Cette tristesse qui succède aux transports éteints » : bibliophilie et mélancolie chez Huysmans.



12h30 : Joël Thomas : Huysmans, le latin et « l’inaccessible étoile » : une fascination pour la distance (en distanciel).



13h : Débats



13h30 : Buffet





Quêtes esthétiques : opposition



Modératrice : Marie-Françoise Melmoux-Montaubin





15h : Sylvie Duran : À reculons.



15h30 : René-Pierre Colin : Charles Buet, Chantelouve et l’autre front naturaliste.



16h : Alexandra Delattre : Huysmans subversif. L’irrévérence comme style ?



16h30 : Émilie Sermadiras : « Que c’est embêtant d’être toujours malade ! » Les paradoxes du dolorisme huysmansien.



17h : Débats



19h30 : Dîner









MATINÉE DU 6 MAI 2022





Espaces médiatiques : la naissance d’un monde moderne



Modérateur : Marc Smeets





9h : Sylvie Thorel : Le rapport entre la nouvelle et la loi chez Maupassant, Huysmans et Mirbeau.



9h30 : Bertrand Bourgeois : Jouer avec le(s) Code(s) : de la contrainte administrative et juridique comme moteur d'écriture huysmansien - Sac au dos, Un dilemme et Bougran (en distanciel).



10h : Débats

10h30 : Pause café



11h : Marie-Françoise Melmoux-Montaubin : La littérature au prisme des interviews.



11h30 : Gilles Bonnet : Tremblez, vieilles rombières et jeunes badernes ou : Huysmans est sur Internet



12h : Débats



12h30 : Discours de clôture : Jean-Marie Seillan



13 : Buffet