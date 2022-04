Actualités du style

Journée d’étude internationale organisée par Rémi Mermet



Centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne (HIPHIMO, ER 1451)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Avec le soutien de l’UMR Pays germaniques (CNRS/ENS)

et de la Chaire Beauté.s PSL-L’Oréal



Mercredi 25 mai 2022, 10h-17h

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Centre Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Salle Lalande, UFR de philosophie (escalier C, 1er étage, droite)



Retransmission en direct sur Zoom

Inscription obligatoire sur place ou en visioconférence



Argument

On assiste, depuis une trentaine d’années, à une véritable renaissance du style dans le langage ordinaire comme savant. Après plusieurs décennies de disgrâce, durant lesquelles style, auteur et œuvre ont été passés au crible des théories structuralistes et sémiotiques, force est en effet de constater que le concept de style a non seulement « survécu » à toutes les « attaques » (Compagnon), mais qu’il fleurit à nouveau dans un nombre incroyablement varié de disciplines : études littéraires, histoire de l’art, anthropologie, sociologie, philosophie ou encore histoire des sciences.



Ce renouveau théorique n’est toutefois pas à comprendre comme un retour pur et simple à la stylistique traditionnelle : dans la dialectique complexe de la vie et de l’œuvre (qu’elle soit artistique, scientifique, technique, etc.), il n’est plus tant question, désormais, d’expliquer le créatif par le biographique, ou de traquer les écarts personnels dans la convention d’un genre donné une fois pour toutes, que de mettre en lumière l’opérativité même de la vie humaine en tant qu’elle possède toujours une forme spécifique. C’est ce qu’on pourrait nommer, dans la lignée de Nietzsche et de Foucault, une stylistique généralisée de l’existence ou, dans la lignée de Wittgenstein et de l’École de Francfort, une critique globale de nos formes de vie – l’une et l’autre approche se recoupant du reste par de nombreux aspects.



L’ambition de cette journée d’étude est d’interroger cette conception de plus en plus prégnante du style comme « travail » individuel et collectif de structuration de notre expérience (Granger), à l’aune de ses réélaborations dans les savoirs contemporains. Loin de prétendre à une exhaustivité d’autant plus illusoire qu’elle contredirait la fécondité même de son objet, il s’agira avant tout de décloisonner les approches, les filiations et les usages, en promouvant le dialogue interdisciplinaire. Philosophie, histoire des sciences, études littéraires, musicologie et histoire de l’art seront ainsi convoquées dans le but de faire émerger une réflexion commune sur le style, à la croisée des champs esthétique, épistémologique et politique.

Programme

10h-10h15 : Rémi Mermet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HIPHIMO), Introduction



Session n°1 : « Styles de pensée »

Présidence : David Lapoujade (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HIPHIMO)

10h15-11h : Matteo Vagelli (Università Ca’ Foscari Venezia / Harvard University), « De l’utilité et de l’inconvénient des études stylistiques pour la science »



11h-11h45 : Frédéric Fruteau de Laclos (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HIPHIMO), « Vers une stylistique de l’idéation »



11h45-12h30 : Jules Colmart (École normale supérieure, UMR Pays germaniques), « Lévi-Strauss : de la traduction comme style de pensée »

Session n°2 : « Le style, les arts et la vie »

Présidence : Carlotta Santini (CNRS, UMR Pays germaniques)

14h30-15h15 : Martin Mees (Université Saint-Louis – Bruxelles, Centre Prospéro), « Du “Grand Style” à la stylisation de l'existence »



15h15-16h : Fériel Kaddour (École normale supérieure, UMR Pays germaniques), « Le style en défaut : à propos des écrits musicaux de Theodor W. Adorno »



16h-16h45 : Sophie Caron (Musée du Louvre, Département des Peintures), « “Comme frappé(s) par le pouvoir simplificateur de la lumière du Midi” ou comment libérer les peintres d’Avignon de l’École d’Avignon ? »

16h45-17h : Conclusions