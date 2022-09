Adresse : École normale supérieure 45, rue d'Ulm 75005 PARIS (amphithéâtre Dussane)

Journée d'étude

Actualités de la recherche en histoire du papier

École normale supérieure, 7 octobre 2022

L'équipe Supports et tracés de l'ITEM et l'Association Française pour l'Histoire et l'Étude des Papiers et des Papeteries organisent leur journée d'étude annuelle, consacrée, cette année, à l'actualité de la recherche en histoire du papier.

La journée se déroulera à l’École normale supérieure 45, rue d’Ulm 75005 PARIS (amphithéâtre Dussane), le 7 octobre 2022 de 9h à 18h.

Elle sera également retransmise en direct et le lien sera envoyé quelques jours auparavant.

Inscription obligatoire auprès de : jean-sebastien.macke@afhepp.org en précisant : présentiel ou distanciel

Matinée

9:00 Accueil du public

9:30 Ouverture de la séance

Claire BUSTARRET, AFHEPP

Jean-Sébastien MACKE, ITEM (CNRS/ENS)

Claude LAROQUE, AFHEPP

LES PAPIERS AUTOUR DE LA RÉVOLUTION

9:45 Hélène CHARBEY, Restauratrice, Mur-de-Barrez

Les papiers de la Manufacture du papiers peints Réveillon

10:15 Hoa PERRIGUEY, Restauratrice, Chester Beatty Library - Dublin

Les éventails révolutionnaires : production et usage

10:45 Pause

11:00 Inès RAZGALLAH, Chercheuse, Université Paris I - Paris

Fabriquer de faux assignats : comment déjouer la surveillance du public et des autorités ?

11:30 Aurélien SUPLISSON, médiathécaire – Médiathèque de Pontault-Combeau

Les papeteries de la vallée du Grand-Morin : l’histoire d’une évolution industrielle

12:00 Questions

12:30 Pause déjeuner

Après-midi

ANALYSE ET DATATION

14:00 Julia POIRIER, Restauratrice, Chester Beatty Library - Dublin

Le papier importé comme élément de datation du Livre des Merveilles, dans la collection de la Chester Beatty Library

14:30 Émilie ARNAUD-NGUYËÑ, Doctorante à l’EPHE et à l’Université d’Hambourg

De la macroscopie à la microscopie : méthodes complémentaires à l’analyse du papier (cas pratique du fonds Pelliot)

15:00 Thomas WIERZBINSKI, Directeur-conservateur des musées de Perpignan

La présence d’un filigrane est-il un gage de qualité et d’authenticité ? Focus sur le papier de l’imprimerie Maeght

15:30 Pause

FABRICATION

15:45 Bruno BOUCHARD, Professeur, Université du Québec - Rimouski

Les Papiers Comptables : une histoire neuve dont les comptes sont à zéro

16:15 Michel FASSIN, Restaurateur – Blégny (Belgique)

La fabrication du papier au service de la restauration

16:45 Marie-Joseph LEMIEUX, Papetière-plasticienne – Trégastel

Fabrication artisanale des papiers « fins » à partir de paille, arbuste et légume

17:30 Questions

17:45 Remerciements et clôture de la séance