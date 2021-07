Actes Sémiotiques, n° 125

Presses Universitaires de Limoges, 2021.

EAN13 : 22704957 — https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/7108

Sémiotique de la violence

dirigé par Juan Alonso Aldama, Denis Bertrand et Tarcisio Lancioni,

avec cinq articles dans la rubrique « Recherches et analyses sémiotiques », ainsi qu’une série de comptes-rendus sur les nouveautés éditoriales en sémiotique.

Sommaire

Dossier : Sémiotique de la violence / Semiotics of violence

Sous la direction de Juan ALONSO ALDAMA, Denis BERTRAND et Tarcisio LANCIONI

Juan ALONSO ALDAMA, Denis BERTRAND et Tarcisio LANCIONI

Pour une sémiotique de la violence

1 - Violence et perception

Luca ACQUARELLI

Image du corps brûlé et matière du film

Image of the burnt body and film material

Miguel MARTÍN

Modas, modos y maneras de la violencia visual de ISIS

Fashions, Ways and Means of ISIS Visual Violence

Flavia Karla Ribeiro SANTOS, Patricia Veronica MOREIRA et Jean Cristtus PORTELA

La violence dans les interactions : les pratiques de la cancel culture et du lynchage en ligne

Violence in the interactions: the practices of cancel culture and lynching online

2 - Du corps

Jenny PONZO

Dinamiche di violenza nella pratica mistica del digiuno

Dynamics of violence in the mystical practice of fasting

Angela MENGONI

De la blessure christique à la blessure biopolitique

Morgue de Andres Serrano

From the christic wound to the biopolitical wound

Morgue by Andres Serrano

María Luisa SOLÍS ZEPEDA

Narco-mensajes y fotografía. La hipotiposis como recurso en la expresión de la violencia

"Narco-messages" and photography. Hypotyposis as a resource in the expression of violence

3 - Stratégies politiques et finalités

Mario PANICO et Patrizia VIOLI

Difendere la violenza. Le retoriche dei perpetratori

Defending violence. The rhetoric of Perpetrators

Marion COLAS-BLAISE

L’(in)acceptable de la violence verbale et visuelle : la violence (anti)politique au risque de la satire

The (in)acceptability of verbal and visual violence: the (anti)political violence at the risk of satire

Anicet BASSILUA

Régimes de réaction à la violence sur le stade de football

Reaction regimes to the violence on soccer stadium

Taís DE OLIVEIRA et Gizelia MENDES SALIBY

A violência estrutural de gênero nas obras Mrs. Dalloway e As Horas

Structural gender violence in Mrs. Dalloway and The Hours

Carlo Andrea TASSINARI

L’effet-Sanremo. Dénoncer le viol, normaliser le sexisme

The Sanremo-Effect. Exposing Rape, Normalizing Sexism.

Recherches et analyses

Présentation de la rubrique

Jorge LOZANO HERNÁNDEZ

Le discours journalistique : entre discours historique et fiction

Vers une sémiotique de l’événement

Between Historical Discourse and Fiction

Towards Semiotics of the Event

Eduardo C. B. BITTAR

Sémiotique du Code Civil français : entre sémiotique de l’objet et sémiotique du droit

Semiotics of the French Civil Code: between Semiotics of Objects and Semiotics of Law

Gianfranco MARRONE

Des chaînons manquants dans une sémiotique écologique : le cas des animaux

Missing links in an ecological semiotics: the case of animals

Claudio PAOLUCCI

L’énonciation comme addition de soustractions : niches sémiotiques, instances énonçantes et sense-making

Enunciation as addition of subtractions: semiotic niches, enunciating instances and sense-making

Julien THIBURCE

(Re)matérialiser la condition carcérale au musée : expériences, médiations et mémoires vivantes

(Re)materialize the prison conditions in museum: experiences, mediations and living memories

Comptes rendus

Le philosophe dans son atelier. À propos de l’ouvrage dirigé par Frédéric Cossutta, Les concepts en philosophie. Une approche discursive, Limoges, Lambert-Lucas, 2020

Sémir BADIR

V. Doğan GÜNAY, Semiotics in 21st century, Daisy Science Publishing, Istanbul, 2020

Betül ÇANAKPINAR

Marion Colas Blaise et Gian Maria Tore (dirs.), avec la collaboration de Paul di Felice, Emmanuelle Pelard, Céline Schall, « Re- ». Répétition et reproduction dans les arts et les médias, Sesto S. Giovanni, Éditions Mimésis, 2021

Valeria DE LUCA

Anne Beyaert-Geslin, L’invention de l’Autre. Le Juif, le paysan, le Noir, Classiques Garnier, Collection Histoires culturelles n° 16, 2021

Vivien LLOVERIA

Maxime Fabre, Photographie de presse. Régimes de croyance, Academia/L’Harmattan, « Extensions sémiotiques », 2020

Pierre-Antoine NAVARETTE

Antony Mathé, Le corps à sa façon. Regards sémiologiques sur la mode ordinaire, Louvain La Neuve, Academia/L’Harmattan, 2019

Nanta NOVELLO PAGLIANTI

Verónica Estay Stange, La Musique hors d’elle-même. Le paradigme musical et l’art contemporain (Coll. Musicologie), Paris, Classiques Garnier, 2018

Herman PARRET

Driss Ablali et Éric Bertin (éds.) Sociabilités numériques, Louvain-la-Neuve, Academia/L’Harmattan, 2020

Everardo REYES

Verónica Estay Stange (Ed.) “Semiótica y posmemoria” (2 vol. ), Tópicos del seminario. Revista de Semiótica, núm. 44-45, 2020/2021

SES/ARPA