Grenoble

Colloque international organisé par Patrizia De Capitani, Marc Douguet et Marc Vuillermoz

LLSETI (EA 3706), Univ. Savoie Mont Blanc / Litt&Arts (UMR 5316), équipe RARE, UGA / LUHCIE (EA 7421), UGA

Alors que la théorie théâtrale a toujours fait du dénouement un objet d’intense réflexion, la notion de début de pièce est pratiquement laissée pour compte, tant dans les textes d’époque que dans la critique actuelle, ou envisagée exclusivement dans la perspective de l’exposition. Pourtant, cette étape initiale obligée ne va pas de soi. Elle soulève au contraire d’importantes questions touchant l’écriture des pièces et leur représentation.

Comment passer de rien à quelque chose ? Comment franchir ce seuil en respectant tout un ensemble d'exigences techniques et esthétiques telles que la réception du public, la scénographie (la présence ou absence de rideau, notamment, s’avère déterminante), la vraisemblance (qui implique, au moins en France à l’époque classique, de motiver, à des degrés divers, le début de la représentation), etc. ? De telles questions ne manqueront pas de faire émerger des points de contact et des écarts éclairants d’un pays à l’autre. Envisagées dans une perspective diachronique, elles permettront sans doute également de mettre en lumière une « histoire des débuts », marquée l’évolution des pratiques scéniques et des conceptions dramatiques dans les trois aires géographiques. Elles pourront être mises en corrélation avec les genres dramatiques (peut-on envisager une poétique des débuts en fonction de l’inscription générique des pièces ?) Par ailleurs, l’étude des débuts de pièces devra tenir compte des éventuels préliminaires qui les précèdent : harange, loa, prologue. Enfin, la notion même de début demandera à être interrogée (comment procéder à sa délimitation ? comment début de pièce et début de l’action s’articulent-ils ?).

Jeudi 5 novembre

Université Grenoble Alpes

Salle Jacques Cartier

Maison des langues, rez-de-chaussée.

1141, avenue Centrale. Tramway : Bibliothèques universitaires

9h30 - Mot de bienvenue des autorités académiques - Présentation du colloque par Marc Vuillermoz

A la croisée des genres

Présidence : Stéphane Macé

10h00 - Céline Candiard (Lyon) : « Implications génériques de l’ouverture : le cas des Festin de Pierre »

10h20 - Céline Fournial (Paris) : « Récrire le début : stratégies de l’imitation différentielle »

10h40 - Discussion et pause

11h20 - Maurizio Busca (Lyon) : « Benserade fait ses débuts »

11h40 - Pierre Pasquier (Tours) : « A l’orée du théâtre : réflexions sur le début de la représentation sur la scène publique de l’âge baroque en France »

12h00 - Discussion

Comédies et pastorales

Présidence : Véronique Lochert

14h40 - Marc Vuillermoz (Chambéry) : «« La comédie s’ouvre par deux marquis qui se rencontrent ». Forme et enjeux de l’attaque dans le théâtre de Molière »

15h00 - Christine Noille (Paris) : «Quel meilleur début pour Le Tartuffe ? »

15h20 - Sylvain Garnier (Paris) : « L’évolution d’une convention dramatique, poétique et scénographique : l’ouverture aurorale des pastorales entre la fin du XVIe et le premier tiers du XVIIe siècles »

15h40 - Discussion et pause

16h20 - Christiane Louette (Grenoble) : « Saisir l’occasion : la mise en place des circonstances de l’action dans la comédie de la Renaissance »

16h40 - Cécile Berger (Toulouse) : «Les débuts de comédie chez Carlo Goldoni : entre stratégies dramatur- giques d’entrée de l’acteur/-trice et pratique scénique, quel héritage de la comédie dell’arte du XVIIe siècle ? »

17h00 - Discussion

Vendredi 6 novembre

Université Grenoble Alpes

Grande salle des colloques

Bâtiment Stendhal, couloir G, 4e étage

1086-1366, avenue Centrale. Tramway : Bibliothèques universitaires

9h00 Accueil des participants

Tragédies

Présidence : Enrica Zanin

9h20 - Sabine Lardon (Lyon) : « La protase dans les tragédies de Robert Garnier »

9h40 - Valentina Gallo (Padoue) : « Phénoménologie du début dans la tragédie italienne du XVIe siècle »

10h00 - Discussion

10h20 - Paola Ranzini (Avignon) : « Scènes d’ouverture : ce que les ombres nous apprennent »

10h40 - Lauriane Mouraret (Grenoble) : « Interrogations et apostrophes : des clefs discursives à l’ouverture d’une action tragique »

11h00 Discussion et pause

Comedias

11h40 - Christophe Couderc (Nanterre) : « Préambule, portique, exposition : la délicate question des commencements dans la Comedia nueva »

12h00 - Hector Ruiz (Paris) : « Comment commencer une comedia de santos au temps de Gondomar (avant 1600) ? »

12h20 - Discussion

Prologues

Présidence : Patrizia de Capitani

14h20 - Véronique Lochert (Mulhouse) : « À qui l’honneur de commencer ? Disputes sur le seuil du spectacle »

14h40 - Jérémy Sagnier (Lyon) : « A quoi bon des prologues ? Les prologues des premières comédies françaises, lieux de distinction d’un genre (re)naissant »

15h20 - Discussion et pause

16h00 - Bianca Concolino (Poitiers) : « Un spectacle fuor di commedia : le prologue dialogué dans le théâtre toscan du XVIe siècle »

16h20 - Paola Cosentino (Rome) : « L’angelo, la nube, l’ombra: le figure del prologo nel teatro di Della Valle »

16h40 - Discussion

En raison des conditions sanitaires, le nombre de places est limité. Si vous souhaitez assister au colloque, merci de vous inscrire sur https://frama.link/wPhDM2h6

Vous pouvez également assister au colloque par Zoom :

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/4756175659

ID de réunion : 475 617 5659