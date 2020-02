Maison de la poésie, Paris

ABC des narrations #1 Feu

Récits, intrigues, storytelling, « mythocratie », les histoires sont partout. Mais est-ce bien nouveau ? Rien n’est moins sûr. Tout tendrait au contraire à faire d’Homo sapiens une fable moderne inventée par Homo narrans. Au moment où la supposée sagesse de sapiens est légitimement mise en cause, peut-être faut-il changer de focale et s’intéresser à narrans et à la condition narrative elle-même, en essayant de recourir le moins possible aux catégorie modernes d’analyse. C’est l’objet de ce cycle de conférences qui tentera, à partir d’une forme modeste, un abécédaire, de proposer une anthropologie des narrations. Parmi les premières entrées de l’ABC des narrations : feu, lignes et cercles, rituels, pharmacie, hypnose…

Prochaines séances

#2: Hypnose, 30/03

#3: Tracés, 9/06

Avec L’ABC des narrations, Lionel Ruffel poursuit l’histoire des narrations depuis le contemporain qu’il a entamée avec Trompe-la-mort (éditions Verdier, 2019).



À lire – Lionel Ruffel, Trompe-la-mort, Verdier, 2019.