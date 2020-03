André Pessel

Les Versions du sujet

Étude de quelques arguments sceptiques au XVIIe siècle

Klincksieck

196 pages

coll. Critique de la politique

N° dans la collection : 22

Parution : 06/03/2020

EAN13 : 9782252044827

Les figures de la subjectivité sont plurielles. Loin d’en livrer un catalogue, André Pessel étudie les formes que le courant sceptique français des XVIe et XVIIe siècles en a proposées et que l’âge classique a symptomatiquement rejetées du côté des productions de « libertins » ou réduites à des « curiosités » émanant de minores. Refoulés hors de la grande histoire de la philosophie, les penseurs sceptiques ont, pour certains d’entre eux, sans doute les moins prudents, c’est-à-dire politiquement les plus explicites, connu l’expérience de procès, de tortures, pour ne rien dire des bûchers. Il y avait donc dans cette pensée sceptique une menace, un danger, que le refoulement « classique » ne laissa s’inscrire que comme violence ou silence.



André Pessel redonne voix à ce silence. Il montre comment, des modalités de la suspension du jugement à la déclinaison des figures de l’ego, les sceptiques ont démystifié le désir de vérité, la croyance en la certitude, la postulation de l’évidence. Il articule cette démystification à une méthode épistémologique qui récuse la recherche d’un point fixe dans l’ordre linéaire de la démonstration et qui change les paradigmes de l’argumentation. Pour les sceptiques, le sujet du savoir est lui-même un facteur de la situation.



Cet essai opère ainsi l’exhumation interne à l’histoire philosophique d’un courant subversif, il produit une typologie de la subversion sceptique en traversant les œuvres des sceptiques athées et chrétiens, de Jean-Pierre Camus et Charron à Gabriel Naudé, de Montaigne à La Mothe Le Vayer.



André Pessel inaugure significativement son entreprise de dés-occultation de la puissance de la pensée sceptique en révélant pour la première fois l’identité de l’interlocuteur le plus secret de Descartes dans les Méditations métaphysiques: l’Hyperaspistes.

André Pessel a été professeur de philosophie en khâgne au lycée Louis-le-Grand (1970–1996). Grand passeur de l’âge classique, il a enseigné pendant de longues années à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. Lecteur singulier, affranchi de tous les académismes, il a formé de très nombreux lecteurs.

Table des matières

Préface



Introduction

Chapitre I. Un Hyperaspistes de Descartes ?

Chapitre II. Le logement du sujet dans la théologie comme savoir du singulier : Montaigne

Chapitre III. Le sujet de la dévotion et les romans dévots : Jean-Pierre Camus

Chapitre IV. Le sujet dans le déplacement du scepticisme de Montaigne à La Mothe Le Vayer

Chapitre V. Le sujet dans son histoire, le prince dans la machine politique : Gabriel Naudé

Chapitre VI. La place de l’auteur dans la défense d’une religion : Charron face à Duplessis Mornay



En guise de conclusion

