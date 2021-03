André Ourednik

Robopoïèses

La Baconnière

ISBN : 9782889600373

216 p.

14,00 CHF

PRÉSENTATION

« L’intelligence artificielle » telle qu’on la comprend aujourd’hui se focalise sur l’apprentissage automatique, par lequel un programme évolue et devient capable de prendre des décisions de plus en plus « correctes » au vu d’un objectif défini à l’avance. Une telle intelligence ne crée rien : elle nous oriente dans un système de pensée établi qu’elle contribue à figer.

Cet essai propose d’en sortir par un autre récit : celui d’une intelligence artificielle qui commence dès l’apparition du langage, ce système symbolique qui médie le rapport au non maîtrisable, à l’innommable, à l’insaisissable, en d’autres mots : le rapport à la nature. En passant par les tablettes de lois de la ville d’Ur, les méganombres des écrits védiques, les automates et le Jeu de la Vie, voici l’histoire de l’autonomie croissante des artifices à penser, jusqu’à l’émergence éventuelle d’une intelligence artificielle créative.

Quel sera le rôle de l’humain dans ses créations ? Peut-on imaginer une intelligence artificielle renouant avec la nature ? Quelles seraient ses conséquences ? Et en quoi peut-elle nous aider dans nos relations avec notre environnement ?

André Ourednik est chercheur, écrivain et chargé de cours à l’EPFL et à l’Université de Neuchâtel. Formé en géographie, en philosophie et en méthodes mathématiques pour les sciences humaines, il est auteur d’une thèse de doctorat sur la modélisation numérique de l’espace habité, ainsi que de nombreux articles de revues spécialisées. Il enseigne depuis dix ans sur le concept de nature à un public interdisciplinaire d’étudiants en polytechnique et travaille également comme data scientist pour la Confédération helvétique. Ses publications incluent l’hypertexte Wikitractatus (livre, Hélice Hélas, 2014, et création numérique), Omniscience, une satire métaphysique de la civilisation des données (roman, La Baconnière, 2017) et l’essai Hypertopie (La Baconnière, 2019).