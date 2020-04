ANNIE LE BRUN

Un espace inobjectif. Entre les mots et les images

Collection Art et Artistes, Gallimard

Parution : 21-11-2019

320 p. — ISBN : 9782072843433 -

«Je devais avoir six ou sept ans, quand on me rapporta d’Angleterre La Belle au bois dormant en pop-up. Ouvrant ce livre, je vis soudain éclore un monde entre mes deux mains. Un monde léger, profond, un monde bleu profond. Je ne désirai qu’y pénétrer. Je n’en suis jamais vraiment revenue.

Depuis lors, j’ai gardé la certitude que la pensée a au moins trois dimensions, déployant cet espace, où les mots et les images n’en finissent jamais de se rencontrer. Avec le recul, je me suis rendu compte que je n’ai jamais rien cherché d’autre que cet espace intermédiaire, où vient prendre forme tout ce qui nous importe.

Espace ni subjectif, espace ni objectif, espace inobjectif. Notre chance est qu’il revient à certains artistes de jouer leur vie à ce jeu et de nous révéler alors le lointain qui nous habite. J’en aurais guetté toutes les approches, singulières ou plurielles.

Ce recueil est le carrefour de leurs étranges mouvances. Il y va du déploiement de toute pensée, trouvant sa forme dans l’espace qu’elle fait soudain vivre. Rien n’est aujourd’hui plus menacé que cet espace paradoxal.

Jusqu’à quand les contes nous seront-ils garants, comme La Belle au bois dormant l’aura été pour moi, que le grand maître de jeu continue d’être le désir en quête de lui-même?» — Annie Le Brun.

*

« Espace ni subjectif, espace ni objectif, espace inobjectif […] Il s’agit de l’extraordinaire révolution sensible qui a précédé, accompagné et suivi la révolution de 1789. Rien n’est comparable à cette immense vague de fond qui a bouleversé la sensibilité occidentale, pour ouvrir dans la profondeur du temps l’espace critique de la nuit », annonce Annie Le Brun dans son introduction à ce recueil de préfaces et de conférences des vingt-cinq dernières années.