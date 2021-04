ENS-PSL (en ligne)

À la recherche du poétique perdu

Croisements des poésies française et chinoise (XIXe – XXIe siècles)

Colloque transdisciplinaire international

7 & 8 mai 2021



Ce colloque vise à explorer les transferts et les dialogues articulés autour de la poésie entre la Chine et la France du XIXe siècle à nos jours. Il s’agira de rechercher ce qui nous échappe, ce qui reste oublié, et ce qui disparaît ou qui n’apparaît qu’en filigrane. À cette occasion, les participants réfléchiront à la fois aux problématiques spécifiques et aux points de convergence sur la nature du poétique, sous ses diverses incarnations, déployées de façon différenciée selon les contextes culturels.

École normale supérieure – PSL

45 rue d’Ulm, 75005 Paris



En visioconférence (sur Zoom). Pour vous inscrire, cliquez ici :

https://www.eventbrite.com/e/colloque-international-transdisciplinaire-tickets-150266883293



Organisation :

EUR Translitteræ (ENS-PSL) et Programme ENS-Fudan



Coordination :

Qi Yue (juliette.yueqi@gmail.com)

Qin Zhenyao-Sanshu (zhenyao.qin@hotmail.com)

Xu Ye (yexuflorianne@gmail.com)

/ PROGRAMME /

le 7 mai, 9 h 00 à 9 h 15

OUVERTURE DU COLLOQUE

par M. Michel Espagne (CNRS / ENS-PSL)

le 7 mai, 9 h 15 à 11 h 30

PREMIÈME SESSION

Échos francophones du chinoisisme : (ré)écritures polyphoniques



9 h 15 à 9 h 45

De la chinoiserie au poème chinois, de la rêverie au voyage au « Pays du Réel ». Phénomènes d’inspiration, d’imitation, de réinvention poétiques à l’aube du XXe siècle

par M. Gaultier Roux (Université Fudan)



9 h 45 à 10 h 15

L’esthétique chinoise dans la poésie de François Cheng

par Mme Chen Jing (Université de Shanghai)



10 h 15 à 10 h 45

Henri Michaux : l’écriture du moi et la poétique de la ligne

par Mme Wu Yannan (Université Paris III)



10 h 45 à 11 h 30

Discussions

animées par M. Christian Doumet (Sorbonne Université) et Mme Jin Siyan (Université d’Artois)

le 7 mai, 14 h 00 à 18 h 00

DEUXIÈME SESSION

Perspective cavalière : transferts et parallélismes poétiques



14 h 00 à 14 h 30

L’imaginaire de François Cheng, entre Orient et Occident. Proposition de lectures structurale, sémiotique/sémiologique et phénoménologique d’une poétique picturale

par Mme Marie-Christine Desmaret-Bastien (Université de Lille)



14 h 30 à 15 h 00

Réhabiliter l’hypersensibilité névrotique de Verlaine. À travers le prisme des théories poétiques chinoises

par Mme Xu Ye (École normale supérieure – PSL)



15 h 00 à 15 h 30

Poésie et prophétie dans la Chine des Song宋 (960-1279).

par M. Radu Bikir (Université Rennes II)



15 h 30 à 16 h 15

Discussions

animées par M. Rémi Mathieu (CNRS), M. Daniel Petit (ENS-PSL) et Mme Zhuo Yue (Université de Shanghai)



16 h 30 à 17 h 00

Lecture critique du livre de Laurent Mattiussi, Mallarmé et la Chine

par M. Li Zeliang (Université Paris VIII)



17 h 00 à 17 h 30

Embrasser la modernité en chinois classique : le cas des kanshi du Japon

par M. Arthur Defrance (EPHE)



17 h 30 à 18 h 00

Discussions

animées par M. Rémi Mathieu (CNRS), M. Daniel Petit (ENS-PSL) et Mme Zhuo Yue (Université de Shanghai)

le 8 mai, 9 h 30 à 11 h 45

TROISIÈRE SESSION

À l’épreuve de l’étranger : traduction et réappropriation



9 h 30 à 10 h 00

La réception et la traduction de la poésie chinoise contemporaine en France, de 1949 à 2019

par Mme Liu Junxian (INALCO)



10 h 00 à 10 h 30

Le contresens et la formation de la compréhension valable : à partir de six traductions chinoises des Pyrénées de René Char

par M. Zhang Bo (Sorbonne Université)



10 h 30 à 11 h 00

Doc(k)s n°41 : un épisode dans l’histoire de la réception de la poésie chinoise contemporaine en France

par M. Miguel Angel Petrecca (IFRAE, Université des langues et des cultures de Pékin)



11 h 00 à 11 h 45

Discussions

animées par M. Jean-Nicolas Illouz (Université Paris VIII), M. Gaultier Roux (Université Fudan) et Mme Xu Shuang (Université de Paris)

le 8 mai, 12 h 00 à 13 h 00

TABLE RONDE

D’ici, d’ailleurs : poétique retrouvé et dialogues rétablis

animée par Philippe Met (Université de Pennsylvanie)

participation de M. Christian Doumet (Sorbonne Université), Mme Jin Siyan (Université d’Artois), M. Jean-Nicolas Illouz (Université Paris VIII), M. Rémi Mathieu (CNRS), M. Philippe Met (Université de Pennsylvanie), M. Gaultier Roux (Université Fudan), Mme Emmanuelle Sordet (ENS-PSL), Mme Xu Shuang (Université de Paris) et Mme Zhuo Yue (Université de Shanghai)

le 8 mai, 13 h 00 à 13 h 15

CLÔTURE DU COLLOQUE

par Mme Emmanuelle Sordet (ENS-PSL).