Adrienne Dimakopoulou, Fragments. Itinéraires d'une pensée inquiète (dir. Angela Castresana, Ioanna Beopoulou)

Editions Hermann

Paru le 21/07/2021

Hors-collection

300p. – 25,00 € – ISBN : 9791037008619

« Je n’aurais jamais imaginé que les études classiques me seraient aussi utiles pour comprendre le monde où nous vivons… » Les articles qui composent ce singulier recueil, rédigés durant un demi-siècle, à première vue disparates, semblent ordonnés par une nécessité intérieure. L’auteure nous offre une lecture étonnante et inattendue des actions des hommes, des évènements quotidiens, parfois intimes. Elle déplace notre regard sur le monde qui nous entoure et nous le donne à voir sous un jour neuf, qui fait vaciller les opinions et les certitudes acquises. Elle attire notre attention sur les relations organiques et causales entre langue, pensée, conscience et action. Un mot se détache, un signifiant est posé et le monde se trouve dilaté. Le monstre devient prodige et les larmes des femmes, leur voix, leur colère se fraient un chemin. La richesse de ces textes, l’originalité de la pensée de l’auteure et l’intelligence poétique de son écriture nous émeuvent et nous inspirent.

Adrienne Dimakopoulou (1949-2017) était une philosophe, helléniste et sémanticienne d'origine grecque. Elle suivit des études de philosophie esthétique sous la direction de Jean-François Lyotard. En 1977, elle entreprit des recherches en anthropologie et histoire de la Grèce ancienne sous la direction de Pierre Vidal-Naquet, Nicole Loraux et Jean-Pierre Vernant, recherches qu'elle aura poursuivies toute sa vie durant.