Abbas Kiarostami

Agnès Devictor, Jean-Michel Frodon

Hors série Connaissance, Gallimard, 2021

*

ISBN : 9782072859274

280 p.

29 EUR

*

Si Abbas Kiarostami nous a offert des films sublimes – pour n'en citer qu'un, Le Goût de la cerise, Palme d'or à Cannes –, il ne fut pas seulement l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Cet ouvrage est le premier qui aborde le parcours multiple et singulier de cet immense artiste – cinéma, photo, installation, vidéo, poésie... –, les contextes – historique et artistique, iranien et international – dans lesquels il s'inscrit, ses méthodes de travail et cette activité de pédagogue qu'il n'aura cessé d'exercer d'un bout à l'autre de la planète. Attentive à l'enfance et à la nature, sensible aux enjeux contemporains, l'œuvre de Kiarostami est entièrement conçue pour le partage avec les spectateurs du monde entier – une œuvre ouverte..

