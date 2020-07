Annie Collognat et Bernadette Choppin, Ex Machina - Machines, automates et robots dans l'Antiquité

Présentation de l'éditeur :

Des robots qui parlent latin et grec ? Il ne s’agit pas de science-fiction mais bien de la fabuleuse histoire des machines de l’Antiquité et de leurs ingénieurs de génie, du mythique Héphaïstos, dieu de la forge et patron des « techniciens », qui inventa le premier automate de l’histoire, aux réalisations surprenantes des « mécaniciens » grecs et romains dans tous les domaines de la « haute technologie ».

À travers une centaine de textes en traduction, cet ouvrage montre sous un angle original et divertissant aussi bien les robots imaginés par les poètes que les ingénieuses mécaniques des savants alexandrins ainsi que les premières réflexions des philosophes sur la question de l’intelligence artificielle.

Table des matières :

I. Homo faber : le temps du mythe

Arts et métiers : quelques réflexions de philosophes

C’était mieux avant !



II. La fabrique du forgeron divin

Dans l’atelier du boiteux

Animer le métal : l’illusion du vivant



III. Ça marche tout seul

De merveilleuses mécaniques

Un androïde géant



IV. Le mouvement, c’est la vie

Dédale, « l’Artiste »

Le pouvoir de l’art : des statues prêtes à s’animer

C’est magique



V. Homo faber : l’ère de la technique

Questions de mécanique

Des machines et des hommes



VI. Magie de l’eau

Pas de vie sans eau

Délices aquatiques



VII. Divertissements et petits plaisirs

Le théâtre d’automates, un monde en miniature

Le domaine des dieux

Gadgets en tous genres



VIII. Ah ! que la guerre est jolie

Engins de trait

Navires de guerre

Machines de siège

Et vint Archimède

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée de lettres classiques, Annie Collognat-Barès a enseigné le latin et le grec en Lettres supérieures au lycée Victor Hugo à Paris. Elle a écrit divers ouvrages concernant l’Antiquité et traduit en latin le 33e album d’Astérix, Le ciel lui tombe sur la tête (Caelum in caput ejus cadit) et le 1er album de la série Alix Senator, Les Aigles de sang (Aquilae cruoris).

Bernadette Choppin-Lebedeff, agrégée de lettres classiques, spécialiste d’Étruscologie, est l’auteur d’Alexandre le Grand (2014).