Cloitre Saint-Louis, Avignon

8ème Rencontres Recherche et Création

La mémoire du futur

8 et 9 juillet 2021 – A Avignon et en ligne

L’ANR et le Festival d’Avignon organisent la 8ème édition des Rencontres Recherche et Création, sur le thème « La mémoire du futur ». Elle réunira des artistes du Festival d’Avignon et de nombreux chercheurs de différentes disciplines.

Des premiers rites funéraires il y a 60 000 ans aux rêves des futurologues, des mythes polythéistes aux prévisions économiques, des fictions d’apocalypse aux utopies politiques…

Pour les individus comme pour les sociétés, l’action humaine oscille entre l’empreinte du passé et les futurs rêvés.

Cet événement est placé sous le parrainage de Mariya Gabriel, membre de la Commission européenne, du Secrétariat général pour l’investissement, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère de la Culture.

PROGRAMME

Jeudi 8 juillet - 9h30 / 12h30

Ouverture

Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon

Thierry Damerval, président directeur général de l’Agence nationale de la recherche

Echapper au passé

Un passé dont on ne s’échappe pas - Sandrine Kott, professeure d’histoire contemporaine de l’Europe, Université de Genève, professeure invitée, Université de New York

Christiane Jatahy, metteuse en scène (présente Entre chien et loup au Festival d’Avignon 2021)

Le fantôme du lieu, une hantise du passé ? - Caroline Callard, directrice d’études, EHESS, histoire moderne, membre du CéSor

Mémoire et anticipation de la violence du futur : guerres, gangs et vendetta au Nicaragua - Dennis Rodgers, professeur de recherche en anthropologie et sociologie, Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), Genève, Suisse (responsable du projet GANGS - Gangs, Gangsters and Ganglands: Towards a Comparative Global Ethnography, financé par le Conseil européen de la recherche - ERC)

Passions et émotions : s’émouvoir et agir - Patrik Vuilleumier, professeur en neuroscience, Faculté de Médecine & Centre Interfacultaire de Sciences Affectives, Campus Biotech, Université de Genève

Récits de désastres et rêves d’avenirs - Domenico Cecere, professeur d’histoire moderne, Université de Naples Federico II (membre du projet Settling in motion. Mobility and the making of the urban space, Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université - A*MIDEX, financé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, responsable du projet DisComPoSE - Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe, financé par le Conseil européen de la recherche - ERC)

Thierry Damerval, président directeur général, Agence nationale de la recherche

Jeudi 8 juillet - 14h30 / 18h

Les conditions du bonheur

Anne-Cécile Vandalem, metteuse en scène (présente Kingdom au Festival d’Avignon 2021)

Fabuler la fin du monde : actualité des fictions d'apocalypse - Jean-Paul Engélibert, professeur de littérature comparée, UR Telem, 4195, Université Bordeaux Montaigne

L’humour en temps d’épidémie - Giselinde Kuipers, professeure de sociologie, Université de Louvain (responsable du projet Vers une sociologie comparée de la beauté, financé par le Conseil européen de la recherche - ERC)

Gouverner le futur ou les archives de la prospective - Jenny Andersson, directrice de recherche CNRS, historienne, professeur invitée Université d’Uppsala (responsable du projet Futurepol - Une histoire politique du futur. Production de savoir, gouvernance du futur, financé par le Conseil européen de la recherche - ERC)

Rêver l’Etat providence - Christoph Conrad, professeur d’histoire contemporaine, Université de Genève

No justice, no happiness : les enjeux de la transition - Marc Fleurbaey, directeur de recherche CNRS, professeur à l’Ecole d’économie de Paris et à l’Ecole normale supérieure

Vendredi 9 juillet - 9h30 / 12h30

Amour, conscience et destin

Il y a 60 000 ans… déjà des fleurs dans une tombe - Eric Crubézy, professeur d’anthropobiologie, UMR 5288 Anthropobiologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse, Université Toulouse III

Laetitia Guédon, metteuse en scène (présente Penthésilé.e. s – Amazonomachies au Festival d’Avignon 2021)

Amazones guerrières, héroïnes et citoyennes - Violaine Sebillotte Cuchet, professeure d’histoire ancienne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Corps combattant contre corps dévorant : les nouvelles héroïnes du cinéma américain - Charles-Antoine Courcoux, maitre d’enseignement et de recherche, histoire du cinéma, Université de Lausanne

Les nouvelles lois de l’amour : rencontres au temps du numérique - Marie Bergström, chargée de recherche en sociologie, Institut national d’études démographiques (INED) (responsable du projet JEUNES - Les jeunesses sexuelles : inégalités, relations, appartenances, financé par l’ANR)

Genre et cognition : quand le stéréotype empêche de penser - Isabelle Régner, professeur de psychologie, responsable de l’équipe Cognition et Neurosciences Sociales, vice-présidente égalité femme/homme et lutte contre les discriminations, Aix-Marseille Université (responsable du projet AGING - Impact potentiel des stéréotypes du vieillissement sur l’évaluation des déficits mnésiques et le repérage de l’état prodromal de la maladie d’Alzheimer, financé par l’ANR)

Rituels, oracles et sacrifices : dialoguer avec les dieux pour construire l’action des hommes - Dominique Jaillard, professeur d’histoire et anthropologie des religions, Université de Genève

L'emprise du futur : comment échapper au cycle du temps chez les Etrusques? - Marie-Laurence Haack, professeure d’histoire ancienne, Université de Picardie Jules Verne, (responsable du projet EPIPOLES - Epigraphie et nécropoles orientalisantes, membre de l’Action COST AELAW - Ancient European languages and writings)

Vendredi 9 juillet - 14h30 / 18h00

Quand le passé disparait ou l’exigence du futur

Tiago Rodriguez, metteur en scène (présente La Cerisaie au Festival d’Avignon 2021)

Désorientation et discordance des temps - François Hartog, directeur d’études EHESS, historien

Histoires de dettes - Pierre-Cyrille Hautcoeur, directeur d'études à l’EHESS, professeur, Ecole d’économie de Paris (responsable du projet HBDEX - Exploitation de big data historique pour les humanités numériques, membre du projet SYSRI - Risque systémique bancaire en France dans l'entre-deux-guerres et COLECOPOL - Economie politique du colonialisme, financés par l’ANR ; responsable du projet D-FIH - Données financières historiques, Equipement d’excellence financé dans le Programme d’investissements d'avenir ; membre du comité de pilotage de l’infrastructure européenne EURHISFIRM - Histoire des entreprises européennes, financé dans le programme H2020).

Mémoires du passé et du futur - Francis Eustache, directeur d’études à l’EPHE, directeur de l’Unité de Recherche Inserm - EPHE – Université de Caen/Normandie U1077 « Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine » (coresponsable du programme 13-Novembre, financé par l’action equipex du Programme d’investissements d’avenir et membre du projet AGING - Impact potentiel des stéréotypes du vieillissement sur l’évaluation des déficits mnésiques et le repérage de l’état prodromal de la maladie d’Alzheimer, financé par l’ANR)

Héritage des futurs rêvés : migration et déclassement - Mathieu Ichou, chargé de recherche à l’Ined, co-responsable de l’unité Migrations Internationales et Minorités (MIM) et membre de l’unité Démographie économique (responsable du projet 3GEN - Mobilité sociale sur trois générations dans les familles immigrées et natives, financé par l’ANR et co-responsable de l'enquête TeO2)

Surgissements protestataires - Olivier Fillieule, professeur de sociologie politique, Institut d’Etudes Politiques de l’Université de Lausanne et directeur de recherche CNRS (responsable du projet SOMBRERO - SOciologie du Militantisme, Biographies, REseaux, Organisations, financé par l’ANR)

Apprendre le temps par l’action - Jennifer Coull, chargée de recherche CNRS, neurosciences cognitives, Laboratoire de Neurosciences Cognitives, Aix Marseille Université & CNRS (responsable du projet NOAT - L'attention temporelle : modélisation neurale et substrats neuroanatomiques des processus attentionnels implicites et explicites et membre des projets AutoTime - Du codage automatique à la perception consciente du temps dans le système nerveux central : un déficit fondamental dans la schizophrénie ? et PEDU - Modulation de la Durée Perçue par des Facteurs Contextuels (Mouvement) et Dopaminergiques : Une Approche Intégrant la Psychophysique, l'Imagerie Fonctionnelle, l'Electrophysiologie et la Psychopharmacologie, financés par l’ANR)

Futurologues amoureux - Georges Vigarello, historien, directeur d’études EHESS

Clôture

Catherine Courtet, responsable scientifique, Département sciences humaines et sociales, Agence nationale de la recherche