6e Printemps de la Poésie

Suisse romande, 20 mars- 3 avril 2021

*

Edito : Vaccination généralisée

Un virus nous guette : se faire livrer une pizza, la manger devant une série médiocre et plonger dans la torpeur. Contre ce mal, qui peut provoquer une perte de goût durable et des mois de vie sous anesthésie, nous proposons un vaccin : le PrimaPoetica®, par nos laboratoires événementiels les plus aguerris.

De quoi s’agit-il ? D’un festival de poésie qui a pris un format covido-compatible certes, mais pas seulement. Nous voulons montrer ce que la résilience d’un écosystème culturel peut amener : des nouvelles idées, des formats originaux, la prise en main d’outils quotidiens pour y faire de la poésie (par exemple Zoom). Inutile de vous mobiliser pour une centaine d’événements ! Lançons tout de suite des relations plus fines et contemporaines à la poésie, selon un esprit hybride (physique et numérique) qui nous caractérise. Ainsi, quoi qu’il arrive, quelque chose aura lieu et qui, nous l’espérons, fera date.

Bien sûr, ce ne sont que des petites piqûres de rappel poétique, mais elles sont efficaces pour tous, sous plusieurs formes : des vaccins oraux, des semainiers de vidéos, en passant par les cures en plein air. La pandémie n’en a pas fini avec nous, mais nous non plus nous n’en avons pas fini avec la poésie. Alors, nous alignons nos calendriers sur le 20 mars, jour de l’équinoxe, pour basculer dans un nouveau Printemps.

*

7 PIQÛRES POÉTIQUES (ÉVÉNEMENTS PHARES)

I. HÔPITAL CONTINENTAL

LA POÉSIE SUR UN PLATEAU

À la pharmacopée habituelle, trois hôpitaux ajoutent de la poésie au menu

Proposé par le CHUV, les HUG, les Hôpitaux du Valais, l'ensemble hospitalier de la Côte, l'hôpital Riviera Chablais, en collaboration avec le Printemps de la poésie.

Quarante poètes romands ont répondu à l’appel de cinq établissements hospitaliers en Suisse romande et de notre festival. Des poèmes seront quotidiennement distribués sur les plateaux-repas comme autant de dons pour les patients et les soignant.e.s.

> Pendant la quinzaine

> Cette action poétique se déroulera en interne, dans les services du CHUV, des HUG et des Hôpitaux du Valais, de l'ensemble hospitalier de la Côte, de l'hôpital Riviera Chablais

QUE FAIRE DE L'EUROPE EN POÉSIE ?

Pour la Journée mondiale de la poésie, une rencontre forte entre trois poètes qui incarnent l’Europe en poésie.

Proposé par le Printemps de la poésie.

Ces dernières années, plusieurs poètes ont placé l’Europe au centre de leur écriture, comme une urgence à lier création, pensée et gestes. La poésie et, plus largement, la culture ont-elles un rôle à jouer pour vivre sur le continent ?

> Dimanche 21 mars

> Sur Zoom

II. VACCINATION ORALE

VOICI LES VOIX

Des experts comparent et commentent les interprétations de deux mêmes textes de Pierre Chappuis et Philippe Jaccottet, par trois comédien.nes

Proposé par le Printemps de la poésie, en partenariat avec La Manufacture - Haute école des arts de la scène. En hommage à Pierre Chappuis (1930-2020) et Philippe Jaccottet (1925-2021)

La poésie relève souvent du défi pour l’interprète. Trois comédien.ne.s ont accepté de se prêter à l’exercice pour nous offrir leurs mises en voix de deux poèmes de Pierre Chappuis et Philippe Jaccottet, décédés il y a peu et à qui nous rendons hommage par ce biais. L’occasion pour trois expert.e.s de comparer ces versions, de confronter leurs ressentis et de débattre avec le public des enjeux de la vocalisation de la poésie.

> Le lundi 29 mars à 20h

> Sur Zoom

III. SEMAINIER PTYXEL

CLOSE POETRY

Découvrez 5 clips poétiques inédits réalisés en Suisse romande

Proposé par le Printemps de la poésie, avec le soutien de Pro Helvetia, l’État de Vaud et la Fondation Sandoz

Tapis rouge. Le Printemps de la poésie a plaisir de vous inviter à une soirée de gala ouverte à tous sur Zoom, pour la Première de cinq courts-métrages issus du projet « Close Poetry », soutenu notamment par Pro Helvetia, et de l’inauguration de la nouvelle plateforme ptyxel.net dédiée à la poésie en format vidéo.

> Le lundi 22 mars à 20h

> Sur Zoom

IV. CURE EN PLEIN AIR

CONCOURS "ÉCRIS TES LIGNES DE VIE"

À Lausanne, la poésie se lit dans les lignes de bus et de métro.

Proposé par le Service des bibliothèques & archives de la Ville de Lausanne et les Transports publics de la région lausannoise (tl)

Une invitation au voyage pour le prix d’un billet de transports publics ! Durant le Printemps de la poésie, découvrez en continu sur les écrans et les bornes tl de votre ligne de bus ou de métro les haïkus lauréats du concours de poésie « Écris tes lignes de vie ! »

> Pendant la quinzaine

> Dans les transports en commun de la région lausannoise (tl)

BALADE POÉTIQUE DANS LES PAS DE BLAISE CENDRARS

À l'occasion du Vendredi Saint, un casque sur les oreilles, suivez Christine Le Quellec Cottier (UNIL) dans les rues de La Chaux-de-fonds à la (re)découverte de Blaise Cendrars

Proposé par le Printemps de la poésie

Blaise Cendrars résiste à la catégorisation, lui qu’on enferme pas dans un genre, un mouvement, une nation. Pourtant, malgré cette rage du voyage et cette agitation électrique qui le caractérise si bien, le poète porte la marque indélébile de son lieu de naissance : La Chaux-de-Fonds. À l’occasion du Vendredi Saint, Christine Le Quellec Cottier replonge dans les rues de la cité horlogère pour une conférence marchée qui fera émerger à nouveau la figure de ce grand auteur.

> Le vendredi 2 avril à 14h30

> Le lieu de rendez-vous sera communiqué dans quelques jours (sur réservation)

BALADE POÉTIQUE DANS LES PAS DE GEORGES HALDAS

Au cours d'une promenade dans les rues familières au poète, Matthias Tschabold replonge dans la poésie de Georges Haldas et dans la ville qui fut la sienne : Genève.

Proposé par le Printemps de la poésie.

Genève, son frisson constant, sa verve secrète, sous le regard pénétrant de Georges Haldas. Au cours d’une promenade dans les rues familières au poète, Matthias Tschabold replonge par le texte dans cette poésie du monde humain, logée au creux de l’ordinaire, discrète mais toujours discernable pour qui sait déchirer le voile de la banalité.

> Le samedi 3 avril à 14h30

> Rendez-vous à Genève, arrêt du tram 12 Plainpalais - Rond-point de Plainpalais (sur réservation)

Voir le programme...